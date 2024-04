Newsletter 2 | Desenredando la tecnología

Hola.

Te doy la bienvenida a la edición #2 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos. Vamos al lío.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: la historia de cuando me hackearon la cuenta de Amazon y 'compré' artículos por 200 euros.

📰 Noticias

📚 Zona de lectura: ¿las redes sociales han muerto?

🛠️ Los recursos: 10minutemail y morse

🔢 El dato tecnológico: “La Ronda de Noche”, de Rembrandt

💥 Mi recomendación: el libro 'Los nativos digitales no existen'

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

Apúntate a esta newsletter

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

💡 El tema de la semana

Nochebuena de 2021.

Ese día me levanté con una notificación en el móvil.

Un cargo de 205 euros de Amazon.

Tiene que ser un error, me dije. No he hecho una compra en los últimos días y menos de ese importe, pensé.

Entro en Amazon y veo que ‘he comprado’ tres suscripciones de un año para la Sony PlayStation Plus y una tarjeta prepago de 25 euros para la Play.

Aviso: ni tengo Play ni compré nada.

Pero el cargo estaba ya en mi cuenta del banco.

Pedidos Amazon. / L. O.

Primera medida.

Comunicar al banco que rechace el cargo.

Aunque antes tengo que poner una denuncia en comisaría.

Allí me dicen que es algo habitual este tipo de estafas.

Que haya más incautos como yo no me tranquiliza, porque puedo perder más de 200 euros por haber sido torpe.

¿Cómo habían conseguido entrar en mi cuenta de Amazon?

Alguien hackeo mi Gmail y como tenía la misma contraseña que en Amazon pudieron hacer las compras.

Sí, aún me flagelo por ello.

A los pocos días conseguí hablar con un agente de Amazon (me llamó desde Irlanda tras poner la reclamación).

Entre otras cosas, le comenté que podían comprobar que en mi historial de búsquedas nunca había buscado nada para la PlayStation.

Lo normal es que si vamos a comprar algo en Amazon busquemos un par de veces antes de adquirir el producto.

También le pregunté cómo podía ser posible que no me hubiese llegado ningún correo de Amazon como sucede cada vez que se hace una compra.

Habrán puesto un filtro en tu email para que los correos que lleguen de Amazon o que tengan la palabra ‘Amazon’ no entren en tu bandeja de entrada, me dijo.

Y así había sido.

¡Qué cabritos!

Se las saben todas.

¿Qué más hice?

Me pasé todo el día de Nochebuena cambiando todas las contraseñas de todas las webs y herramientas que utilizo.

Y son unas cuantas.

Para ello compré un gestor de contraseñas.

Cada año me cuesta 36 euros y es una de las mejores inversiones que he hecho.

Solo necesito saber la contraseña maestra de este gestor, porque el resto te las recuerda la herramienta.

Antes las ha generado de manera automática (12 letras en mayúsculas y minúsculas, números y signos aleatorios) y también las guarda.

Así no tienes que memorizar contraseñas, solo una: la del gestor.

En esta web puedes probar la fuerza de una contraseña.

Las de más de 12 letras en mayúsculas y minúsculas, números y signos aleatorios son las que más tardan los hackers en tumbarlas.

Si aún no lo has hecho, cambia tus contraseñas y usa letras mayúsculas y minúsculas, números y signos aleatorios.

Y no utilices tu año de nacimiento ni contraseñas del tipo “qwerty”, “123456” o “contraseña”.

Tardan menos de un segundo en hackearlas.

Por cierto, hubo final feliz: al final no me hicieron el cargo de los 200 euros.

📰 Noticias

Hoy te traigo dos noticias sobre el rastreo que nos hacen Google y Facebook y otra que explica que Google Maps no está roto.

✔️ Todos los navegadores tienen incluida una opción de navegación privada.

Siempre se ha dicho que si la usabas no te pueden rastrear las páginas que visitas.

Pues no es así.

Google destruirá millones de datos de usuarios a los que rastreó en modo incógnito.

✔️ Otra de rastreos sin permiso. Facebook rastreó en secreto a los usuarios de Snapchat, Amazon y Youtube. Lo hizo entre 2016 y 2019. En fin.

✔️ Buscar una dirección en Google y pinchar en el mapa que aparece en el primer resultado de búsqueda ya no lleva a Google Maps, como sucedía hasta ahora, ni en móvil ni en escritorio.

No es que se haya roto, es que ha tenido que adaptarse a una nueva normativa europea.

Ahora, si quieres buscar una dirección debes abrir Google Maps —tanto en móvil como en ordenador— y hacerlo ahí.

📚 Zona de lectura

En este artículo aseguran que las redes sociales han muerto. Desde hace unos años, se han vuelto menos sociales y más mediáticas: una constelación de plataformas de entretenimiento donde los usuarios consumen contenido, pero rara vez, o nunca, crean el suyo propio.

“Las redes sociales prometieron crear una red intrincada que nos acercaría a todos unos a otros, pero la ola de exposición condujo a una apertura que a muchas personas simplemente no les interesa. La mayoría no dejaría que la primera persona que se detuviera en la calle examinase el carrete de su cámara”.

🛠️ Los recursos

✔️ Muchas veces estás navegando por internet, quieres descargar un informe y te piden que metas tu email.

A partir de ese momento ya sabes que has entrando en su lista de correo y te van a mandar emails que no quieres.

Para evitarlo está 10minutemail.com, una web que ofrece direcciones de correo temporales. A los 10 minutos dejan de funcionar.

✔️ Internet está inundada de webs muy frikis. Perdón a los que usan el código morse para comunicarse.

Esta web ofrece la posibilidad de hablar con otras personas a través del código Morse.

Si presionas la barra espaciadora es un punto y si la dejas presionada, una raya.

El otro día estuve hablando con un tipo de Alaska.

Sí, también soy un poco friki.

🔢 El dato tecnológico

8.439

Son las fotos que el Rijksmuseum sacó de “La Ronda de Noche”, de Rembrandt, para crear la fotografía más grande y más detallada jamás tomada de una obra de arte.

Utilizaron la inteligencia artificial para unir las imágenes.

El resultado es que puedes hacer zoom hasta ver el más mínimo detalle del cuadro.

💥 Mi recomendación

Hoy te voy a recomendar un libro muy interesante.

Un libro-regalo.

“Los nativos digitales no existen” está escrito a dos manos entre Susana Lluna y Javier Pedreira, Wicho, responsable de informática de los Museos Científicos Coruñeses y uno de los creadores de Microsiervos.

Entre otras historias explican que los niños, pese a haber crecido con la tecnología, necesitan que les enseñemos a utilizarla.

El libro cuenta cómo educar a tus hijos para un mundo digital.

Y si además contactas con @wicho en su Twitter te manda el libro en versión pdf.

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

🌐 Jueves, 4 de abril | 19.30 horas | Introducción a LiveView Native | Sngular - Rúa Sor Joaquina, 6

🌐 Viernes, 5 de abril | 19.00 horas | Admin Cañas de SysArmy | Rua Juan Díaz Porlier, 6

🌐 Sábado, 13 de abril | 18.00 horas | Python y Birras Coruña | Ateneo - Rúa Reverendo Padre José Álvarez Cabezas, 1

🌐 Jueves, 18 de abril | 19.30 horas | Meetup de WordPress | Wecko (Novo Mesoiro)

🌐 Jueves, 25 de abril | 19.30 horas | 31º Coruña Bloggers | Fundación ONCE en los Cantones

⏳ Tiempo en preparar esta newsletter: 2 h. y 25 min.

Desenredando la tecnología Noticias, herramientas y recomendaciones sobre tecnología de una forma amena y sin tecnicismos Me apunto

👉 Si te ha gustado lo que te he contado puedes suscribirte para recibir en tu correo el resto de ediciones de esta newsletter.

Hasta el próximo jueves.