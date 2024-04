Newsletter 3 | Desenredando la tecnología

Hola

Te doy la bienvenida a la edición #3 de Desenredando la tecnología, la newsletter que te acerca el mundo de la tecnología de una forma amena, cercana y sin tecnicismos. Vamos al lío.

En esta edición te hablo de:

💡 El tema de la semana: AInfluencers.

📰 Noticias

📚 Zona de lectura: La historia de un hombre que fue a tirar un momento la basura en calzoncillos y se le cerró la puerta de su casa

🛠️ Los recursos: Workout y Transfer

🔢 El dato tecnológico: Número de móviles en España

💥 Mi recomendación: el canal de YouTube de Lord Draugr

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

💡 El tema de la semana

Influencers / L. O.

La primera imagen de arriba es de Aitana López, una influencer española de 25 años, que se define como una gamer, fitness y amante del cosplay, una actividad en la que los fans se disfrazan como personajes de ficción. Tiene más de 305.000 seguidores en Instagram.

A su derecha está María Lima, una joven “independiente y amante de la fotografía” de Buenos Aires. Asegura que es bisexual y exótica. 25.000 seguidores en Instagram.

Debajo de Aitana López, otra influencer. En este caso, Daria Zephyr, con más de 69.000 fans que la siguen en Instagram.

Y, por último, a su lado, Kimochii. Es la más nueva del cuarteto en llegar a Instagram, pero ya tiene 44.000 seguidores.

Todas ellas tienen en común que

Son influencers

Tienes miles de seguidores en sus redes sociales

Hacen campañas de publicidad con las que ganan dinero

Las imágenes están muy bien editadas

Comparten fotos sensuales de ellas

Y…

NO SON REALES

Estas cuatro ‘mujeres’ están creadas con inteligencia artificial.

Aquí hago un inciso.

La inteligencia artificial es como la población de Santillana del Mar, que ni es santa, ni es llana ni tiene mar.

Y con la inteligencia artificial pasa lo mismo, ni es inteligente ni es artificial. Pero esa es otra historia que la veremos en otra newsletter.

Cierro el inciso.

Estás cuatro modelos virtuales (hay muchas más pululando por las redes sociales, por cierto, no he encontrado ningún hombre y eso que he buscado un buen rato) han sido creadas por ordenador.

Parecen de carne y hueso, pero no lo son.

En la mayoría de los casos, en sus biografías explican que no son reales.

Pero por los comentarios que reciben, los usuarios (hombres la mayoría) no se dan cuenta de que están interactuando con una imagen generada con inteligencia artificial.

Las marcas han visto el filón y ya las están contratando para que realicen campañas de publicidad, como hacen con las influencers humanas.

Lo bueno, para sus creadores, es que estás modelos virtuales pueden hacer campañas un día en un lugar, otro día en otro. Pueden trabajar 24 horas, no se quejan, no cobran y no pasa el tiempo por ellas.

Hasta posan con famosos como la reina de las AInfluencers, Miquela, mitad española, mitad brasileña (2,5 millones de seguidores en Instagram) que ha hecho anuncios para Prada o BMW y ha realizado una sesión de fotos con Rosalía. 👇 👇 👇

La influencer Miquela con Rosalía. / L. O.

Era cuestión de tiempo que la IA creara imágenes de influencers no humanas (no he encontrado hombres, reitero).

Y en nada comenzarán a moverse.

La inteligencia artificial ya es capaz de generar videos realistas, al igual que hace con las imágenes.

Como comentaba al principio, todas ellas comparten fotos sensuales, algunas, muy sensuales, y hasta algunas tienen páginas para adultos donde comparten contenido más explícito.

Para que nadie pueda decir que las cuatro imágenes que he escogido están muy sexualizadas y subidas de tono, son las últimas que, a la hora de escribir esta newsletter, han publicado estas cuatro modelos artificiales en sus instagrams.

Tienen más provocativas.

Hoy en día las redes sociales son artificiales en sí mismas.

Así que un poco más de artificialidad, sea real o generada por un IA, no importa, ¿o sí?

📰 Noticias

Ya que hoy el tema de la semana ha ido sobre la inteligencia artificial, dos noticias que he encontrado y que me parecen interesantes.

✔️ La primera es que la Asamblea General de la ONU adopta su primera resolución para regular la Inteligencia Artificial.

Ya era hora.

✔️ Y la segunda es que ya hay asistentes de IA que podemos usar en WhatsApp.

📚 Zona de lectura

Hay mucha gente brillante por ahí adelante.

Y las redes sociales son un gran escaparate para poder encontrarlas.

Te dejo este sublime hilo de Twitter de Fede Rodríguez en el que cuenta la historia de lo que le ocurrió cuando fue a tirar un momento la basura en calzoncillos y se le cerró la puerta de su casa.

Su primer tuit tiene más de 97.000 me gustas.

Insisto, sublime.

🛠️ Los recursos

✔️ Para los que nos da pereza ir al gimnasio o no sabemos qué ejercicios hacer, he encontrado esta web Workout.lol

Escoges el equipamiento que tienes, seleccionas los músculos que quieres entrenar y te ofrece una serie de videos en los que te muestran los ejercicios.

Ahora solo hay que tener ganas para hacerlos.

✔️ Muchas veces tenemos que transferir archivos: del móvil al ordenador y viceversa o de la tablet al móvil.

Si son archivos pequeños suelo usar WhatsApp.

Me los envío a mi mismo desde un dispositivo y los descargo en el otro.

Para archivos de más peso, la gran mayoría utiliza WeTransfer.

Pero acabo de descubrir otra herramienta muy similar, con la particularidad de que no hay que registrarse y que también es gratuita.

transfer.zip es una aplicación web que te permite transferir archivos de forma muy fácil entre dos dispositivos.

🔢 El dato tecnológico

60

Son los millones de móviles que hay en España. Más que habitantes: un 127% más, según el Informe sobre Tendencias Digitales, Redes Sociales 2024 de We Are Social.

España es también uno de los países con más teléfonos móviles por habitante: el 98% tiene, al menos, uno.

💥 Mi recomendación

Uno de los canales de YouTube que tengo de cabecera es el de Lord Draugr, un joven, como el se define, “periodista independiente” que está cerca de conseguir el millón de seguidores con 125 videos.

Creo que me los he visto casi todos.

Se ha especializado en realizar investigaciones casi detectivescas en las que destapa timos y falsas promesas de anuncios y cursos que todos nos hemos encontrado alguna vez por internet y que nos prometen hacernos ricos o conseguir la felicidad sin casi esfuerzo.

Compra los cursos o los servicios y después los desenmascara.

Son reportajes muy bien trabajados, con un estilo propio y muy bien editados.

🗓️ Agenda de eventos tecnológicos en A Coruña

🌐 Sábado, 13 de abril | 18.00 horas | Python y Birras Coruña | Ateneo - Rúa Reverendo Padre José Álvarez Cabezas, 1

🌐 Lunes, 15 de abril | 18.00 horas | Python y Birras Coruña | Ateneo - Rúa Reverendo Padre José Álvarez Cabezas, 1

🌐 Jueves, 18 de abril | 19.30 horas | Meetup de WordPress | Wecko (Novo Mesoiro)

🌐 Miércoles, 24 de abril | 19.30 horas | ¿Qué RFC me estás contando? | Ateneo - Rúa Reverendo Padre José Álvarez Cabezas, 1

🌐 Jueves, 25 de abril | 19.30 horas | Diseño Ético en la Era Digital: ¿Qué Estamos Creando? | Sngular

🌐 Jueves, 25 de abril | 19.30 horas | 31º Coruña Bloggers | Fundación ONCE en los Cantones

