"El riesgo de la divulgación es dar una visión simplista de la ciencia"

Llegó a España a principios de los años 80 como coordinador del Instituto de Astrofísica de Canarias pero John Beckman y ahí sigue investigando, incluso ya jubilado.

-Su pasión por la astrofísica se inició por las luces de su localidad natal de Led, cuando su madre le dijo que eran estrellas ¿sigue mirándolas con la misma ilusión?

-Incluso más. No me canso de mirar. En general un investigador lo hace por gusto y no por lucro, porque muchos investigadores podríamos tener otros trabajos probablemente mejor pagados y en mí caso obviamente mejor pagados porque trabajo gratis con mi pensión, con lo cual tiene que ilusionar. Eso le pasa a todos los investigadores pero en la astronomía más porque si eres astrónomo y no tienes ilusión, no deberías serlo.

-¿Parte de esa ilusión es porque aún quedan cosas por descubrir?

-En gran parte sí. En la ciencia en general, en la experiencia en general, cuando más sepas, más sabes que sabes poco.

-Recientemente se han hecho descubrimientos muy importantes ¿cuál ha sido el más relevante?

- Uno de ellos, acaba de salir. A uno de mis estudiantes de tesis le acaban de aceptar la publicación de un artículo en el que hemos descubierto tres supernovas, una dentro de la otra. Es inédito encontrar este fenómeno y medirlo. La tesis está diseñada para medir lo que se llaman superburbujas en expansión, que se encuentran alrededor de grupos de estrellas jóvenes y pueden tener diámetros de 10 o 15 años luz hasta mil años luz en otras galaxias y se ha desarrollado con un instrumento que se llama Ghafas que está en los telescopios de La Palma. Estas explosiones de supernovas tienen mucha importancia en la evolución de las galaxias porque las estrellas que explotan echan sus materiales al espacio y la mayoría de los elementos que llaman pesados, como pueden ser carbono, nitrógeno y oxígeno, se formaron en las supernovas. Uno de los fines es entender este proceso.

-¿Cuál descubrimiento le gustaría ahora? ¿Quizá demostrar el Big Bang?

-El Big Bang es muy interesante porque si se halla la huella se apoyaría ese modelo de la creación del Universo, pero seguiría habiendo muchas otras cosas que no se sabrán. Cada científico cree que está buscando el santo grial. Es normal, porque todos podemos hacer cosas importantes aunque no seamos monstruos. Además, hay ahora una tendencia de gastar mucho dinero en instrumentos muy costosos y a veces falta más pensamiento.

-¿Cree que es una cuestión de formación, se lo inculca a sus estudiantes?

-Es complicado de responder. A veces la gente dice que lo más importante del desarrollo es la personalidad, pero al final lo importante es el dominio, ser capaz de manejar un instrumento pero también ser capaz de pensar desde la causa-efecto o porqué está saliendo un determinado resultado.

-Ahora se da muchísima importancia a la divulgación de la ciencia, ¿cree que las películas o las series colaboran al menos a despertar el interés?

-Depende de la calidad de la cinta: si es buena, el riesgo es mínimo. En general me gustan hasta las malas pero yo lo puedo juzgar como profesional, desde el punto de vista del que sabe, pero existe un riesgo de que infecte al que no. El peligro de la divulgación es que la gente tenga una visión simplista del proceso de la ciencia. Explicar los resultados es fácil, pero el camino para llegar a eso no lo es tanto aunque sea más aburrido.

-¿Cree que la gente entiende la importancia, la relevancia de la ciencia?

-A veces se quejan de que se destina mucho dinero a la ciencia en lugar de a asuntos humanitarios pero en realidad se despilfarra en cosas que no son ni una ni la otra. Es cierto que no siempre se entiende la utilidad de lo que hacemos pero en general se aprecia, de hecho los científicos están entre los profesionales mejor valorados.

-¿Cómo resumiría la situación en España?

-Se ha dado un salto y el progreso está siendo continuo, pero en temas de financiación se ha ido hacia atrás no solo por la crisis sino por cuestiones políticas.