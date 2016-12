"Tras 'La niña de tus ojos' las cosas no acabaron bien con Trueba"

La última película de Fernando Trueba, La reina de España, secuela de la exitosa La niña de tus ojos (1998), acaba de llegar a los cines salpicada por dos desagradables asuntos: por un lado, el llamamiento al boicot del filme realizado por personas y grupos mayoritariamente ultranacionalistas, en represalia, afirman, por unas declaraciones efectuadas por el cineasta hace ya un tiempo; por otro, la presentación, por parte de Carlos López García y Manuel Ángel Egea, coguionistas de La niña de tus ojos (junto con David Trueba y Rafael Azcona), de una demanda por supuesta conculcación de derechos de autor. López y Egea consideran que deben ser incluidos en los créditos de La reina de España y, consecuentemente, recibir la parte de los derechos de autoría que legalmente les corresponda.

El actor Antonio Resines, coprotagonista de ambos filmes, salió claramente en defensa de Trueba, así como su productora, Cristina Huete, quienes han calificado de absurdas las pretensiones de los demandantes, e incluso esta última llegó a tildar de "chantaje" el motivo por el cual ambos guionistas terminaron figurando en los títulos de crédito de La niña de tus ojos.

El guionista Carlos López contraargumentó las declaraciones de Antonio Resines en las redes sociales y expone en esta entrevista su versión del conflicto.

-Al parecer, tienen ustedes especial interés en separar muy claramente las cuestiones del boicot y su demanda.

-Sí, por favor. Quizá por falta de tiempo y espacio, en muchos medios se nos mete en el mismo saco a los del boicot y a nosotros. Y no nos gusta un pelo, porque el boicot es algo horrible. Es intolerable boicotear a alguien por haber expresado libremente su opinión, la hayan malinterpretado o no. Lo nuestro es una demanda profesional.

-Resines se preguntaba por qué presentar la demanda ahora, y no antes, para concluir que eso hace que la cosa suene mal...

-Hace tres o cuatro años me entero de que van a hacer la segunda parte de La niña de tus ojos. Me pareció estupendo y di por hecho que nos llamarían. Pero después pasó el tiempo y di por hecho que ya no se haría, y cuando finalmente quedó claro que era así, pues volví a pensar lo mismo: acabarán por llamar. No fue así. Nos pusimos en contacto con Fernando Trueba a mediados de septiembre, creo. Y entre que nos entretuvimos esperando acercarnos para ver de qué manera lo solucionábamos, y luego en preparar los papeles para el pleito, pasó un tiempo, efectivamente.

-¿Qué les contestaron cuando se pusieron en contacto?

-Según su abogada, las palabras textuales de Fernando Trueba fueron: "No y no. Y si quieren algo, que pongan un pleito".

-¿A qué cree que se debe esa actitud?

-No lo sé. Cuando nos dirigimos a ellos, nos dijeron que nosotros no teníamos nada que ver con la película.

-¿Su relación terminó bien después de La niña de tus ojos?

-No. No mucho. No compartimos el éxito de aquella película. Tampoco es que hubiera hostilidades, pero no continuó la relación.

-Se ha hablado incluso de chantaje para que ustedes terminaran figurando en los créditos de La niña...

-¿Chantaje? En aquel entonces, Fernando decidió reescribir el guión con Rafael Azcona y con David Trueba. Tenía todo el derecho del mundo y nosotros lo autorizamos expresamente. Pero cerca del estreno nos enteramos de que querían apearnos de los créditos. Les dijimos que eso era un poco feo y que además teníamos un contrato. Yo creo que reclamar el cumplimiento de un contrato es legal, todo lo contrario de un chantaje. Y entonces aceptaron y se firmó un anexo. Tengo un contrato firmado por Fernando Trueba PC, Lola Films y Cartel, con nosotros como coguionistas.

-Su reclamación se basa en la creación de los personajes para La niña... y que La reina de España es una secuela de aquella.

-Es solo una forma de decirlo, porque, claro, lo que perdura de una versión a otra son el concepto y los personajes, el argumento cambia.

-Dicen que no han usado nada suyo, que La reina de España parte de cero y se basa en hechos históricos.

-Simplificarlo tanto, sinceramente, creo que es faltar a la verdad, como suena. ¿Que empezaron desde cero? Para bien o para mal, lo que cuenta La niña de tus ojos es exactamente la historia que nosotros ideamos. Una troupe de cómicos, encabezados por una famosa cupletista, que van a rodar a la Alemania de Hitler en el año 38, y Goebbels le tira los tejos a la protagonista. Ese es el concepto, y ya aunque fuera solo por eso... ¿Hechos históricos? Esto que cuento siempre es el alma de la película, no una trama secundaria (aparte de la coincidencia del listado de personajes): la cupletista va a rodar una película que se titula La niña de 'sus' ojos. En vista de que los alemanes no saben dar palmas, la producción va a buscar españoles a un campo de concentración. Uno de ellos se medio enamora de la protagonista, aprovecha un momento para apagar los focos del plató y se fuga con ella. En la confusión, se llevan al galán facha al campo de concentración, y detienen a toda la compañía. Todo estaba en nuestro guión. Ellos lo reescribieron, no lo niego. Es más, lo mejoraron muchísimo. Yo no niego su trabajo, por eso no entiendo que nos destierren así.

-¿Alguien se puede estar aprovechando del boicot para mezclar lo suyo y así generar confusión?

-Sí, también podría ser. Pero, insisto, son cosas que no tienen nada que ver. Nosotros solo intentamos defender nuestros derechos profesionales.