"Localizar el talento es una lucha titánica, los egresados de Ingeniería escasean"

Javier Berriatúa es reclutador de talento en la empresa Indra, líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales en campos como la defensa, el transporte y la sanidad. La compañía está embarcada en la búsqueda de jóvenes emprendedores que desarrollen ideas novedosas, y Berriatúa recorre las universidades españolas con la misión de "animar a los nuevos ingenieros" a exprimir su potencial.

-¿En qué consiste la búsqueda de talento?

-Es la línea de trabajo que llevamos desarrollando en la compañía desde hace tiempo, la de la búsqueda de gente con iniciativa, con ganas de emprender, proactivos, con ganas de aprender, de participar en proyectos de gran envergadura como por ejemplo los de sanidad y el tráfico aéreo que tenemos en marcha en la actualidad, con la colaboración con compañeros que trabajan a lo largo de todo el mundo. Todos los que quieran aprender y aportar su granito de arena son más que bienvenidos en Indra, para que nosotros también los podamos conocer a ellos.

-¿Qué tipo de perfiles buscan?

-Principalmente necesitamos perfiles técnicos, orientados a la rama de la ingeniería, y estamos abiertos a diferentes ingenierías: Informática, Telecomunicaciones y otras áreas afines.

-La escasez de profesionales es una denuncia constante. ¿Ustedes también se encuentran con dificultades para contratar ingenieros informá- ticos?

-Efectivamente. Éste es un mercado pequeño, los egresados de las carreras de Ingeniería cada vez escasean más, y es cierto que si queremos incorporar el mejor talento, a veces localizarlo se convierte en una lucha titánica. Cada vez la demanda es más amplia, con más proyectos que van surgiendo y nuevas tecnologías que hacen que tengamos una fuerte competencia por ese talento.

-¿Es la innovación el futuro laboral para estas carreras técnicas?

-Este mundo cada vez está cambiando más, va muy rápido. Las tecnologías avanzan, crecen muchísimo y no te puedes quedar en la misma durante mucho tiempo; no es como antes, que las tecnologías tardaban muchísimo en evolucionar. Ahora todo está creciendo a toda velocidad, y lo que buscamos es a gente que esté dispuesta a seguir aprendiendo en el campo de las nuevas tecnologías porque es imprescindible.

-Dentro de los múltiples campos en los que ustedes desarrollan soluciones, ¿hay alguno que destaque más que otros ahora mismo?

-Nosotros ofrecemos soluciones y servicios en diferentes áreas como defensa y seguridad, transporte y tráfico, energía, telecomunicaciones, sanidad... Pero ahora mismo estamos también en un periodo de crecimiento. El año pasado creamos una nueva unidad orientada a la transformación digital, que se está especializando en el Big Data, business inteligence, arquitecturas de hardware y software, customer experience... y estamos muy alineados con esas nuevas tecnologías.

-¿Cuál es la fórmula del ingeniero de éxito?

-Para empezar, partimos de la base de que no tengan experiencia y así nosotros los formamos. Lo importante es que tengan motivación, ganas de aprender y de comerse el mundo. Aportar, sugerir ideas. Si siempre se hacen las cosas de la misma forma no se evoluciona, no se innova, y eso para la compañía es fundamental. Es clave que puedan ocurrírseles ideas aunque parezcan descabelladas.

-¿Qué le falta al ecosistema innovador?

-A nosotros nos interesa mucho concienciar a la gente de que pueden estudiar una ingeniería, de que apuesten por la innovación y la tecnología porque pueden desarrollarse profesionalmente. Aquí hay una industria fuerte y una competencia fuerte. Animamos a la gente a que explore todo este sector, este mercado para que crezca y prolifere como hasta la actualidad.