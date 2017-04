"No entiendo por qué no se rebaja el IVA al cine y sí al teatro y a los libros"

Ernesto Alterio (Buenos Aires, 1970) recorre los teatros del país para representar la obra En el desierto, que narra la historia de siete personajes que huyen hacia un lugar incierto. Alterio, eslabón de una afamada familia de artistas, habla sobre esta obra, la situación actual del cine y la cultura española.



-¿Esa sensación de exterminio y persecución que les acecha constantemente en la obra llega a contagiar al público?



-En la obra se propone un viaje donde el público y nosotros pasamos por muchos lugares. En un principio, la obra sí que puede provocar sensaciones de persecución, ahogo o tensión. Hay que entender el motivo del destierro y de situarse en ese lugar aparentemente inhóspito. A mí lo que más me gusta de la obra es que no se queda en lo meramente reivindicativo, por hacer un símil con los días de hoy en los que se está relegando la cultura. La obra trasciende más allá y se llega al punto en el que se entiende que existe la posibilidad de la creación, y hacerlo juntos. Hay un punto de esperanza. Se pasa por muchos lugares.



-¿Qué es lo que más le gusta de la obra?



-Me gusta que se llega al punto de entender que en la medida que existe otro ser existe la posibilidad de la creación. Es la lectura que más me gusta hacer de la obra. Hay momentos que me encantan, algunos de ellos de una belleza plástica increíble. Es un espectáculo maravilloso en el que confluyen muchas disciplinas, porque están la música, la danza y la palabra. Creo que la obra encarna ese nuevo lugar y aparece algo muy genuino, que parece una forma de expresión que tiene que ver con aunar esas disciplinas.



-¿Está en ese momento de su carrera en el que le gustaría quedarse encerrado y vivir solo del teatro?



-No lo sé. Pero siento que tengo la suerte de poder transitar muchos terrenos. Trabajo en el teatro, lo disfruto muchísimo, igual que el cine y la televisión. Y tengo la posibilidad de relacionarme con otras disciplinas como la danza y la música. Me considero un afortunado por relacionarme con disciplinas diferentes. Me interesan las sinergias que se producen entre todos esos campos y que todos ellos partan de un mismo impulso. En la obra En el desierto tengo la opción de que se materialice esa inquietud y poder desarrollar e investigar alrededor de eso.



-Hijo de Héctor Alterio, hermano de Malena? ¿Cómo se lleva vivir en una familia llena de actores? ¿Lo cambiaría?



-Es lo que me ha tocado y no lo cambiaría por nada. Por suerte, cuando decidí ser actor ya sabía dónde me metía, y no fue una decisión tomada por la fascinación que produce y el aparentemente brillo que puede tener esta profesión; no fue por el punto glamuroso. Fue una decisión auténtica, no me dejé llevar por ninguna fantasía.



-¿Qué ha aprendido de su padre y de su hermana?



-El respeto por la profesión y por el público, por ofrecerle algo sincero, y en la medida que uno pueda un producto de calidad.



-Ha participado en apenas 25 años en una treintena de películas. ¿Cuál ha sido la que más le ha marcado?



-No podría señalar una concreta. Siento que cada paso que he dado me ha posibilitado el siguiente. Todo parte de un camino de crecimiento. A algunas películas les tengo mucho cariño porque me han dado la posibilidad de hacer algo, desarrollarme y poner mi camino en juego.



- El otro lado de la cama y Los dos lados de la cama cosecharon un gran éxito, ¿es debido a que en España todo lo que sube de tono tiene garantía de éxito?



-En su momento cayeron como algo novedoso, porque no se hacían películas musicales y tenían un sabor muy fresco que conectó con la gente. Que se produzca eso es un misterio. Cuando lo estaba haciendo no pensé que fuese a tener tanto éxito. Lo que sí es cierto es que en España hay cierto gusto por la comedia y la gente lo agradece.



-¿Qué diferencia a las producciones españolas de la gran pantalla de las de otros países?



-Me cuesta encontrar un germen común. Siento que hay muchos tipos de cine en España. Hay algo que tiene que ver con la idiosincrasia y la forma de ser del pueblo español, que tiene una manera de ser que imprime un cierto carácter y la forma de mirar el mundo. El cine es un arma poderosísima de transmisión cultural en la que queda constancia de la idiosincrasia de un pueblo.



-¿Les conforma la rebaja del IVA cultural del Gobierno o que el cine se quede fuera es un palo gordo?



-Era una medida muy desproporcionada. Somos un sector que lo estamos pasando mal. No sé el motivo por el que se mantiene el IVA al cine y se rebaja a los libros, el teatro y otros espectáculos en vivo. Como decía Álex de la Iglesia, el cine ha dado muchos más beneficios que las subvenciones que ha tenido.