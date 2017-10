"Ahora el gran problema es que la gente no está formada, no hay talento digital"

Silvia Leal es experta en inno-liderazgo y transformación digital. Doctora en Sociología y apasionada por la tecnología, ha sido reconocida como una de las diez expertas más influyentes de España. Es asesora de Estrategia Digital de la Comisión Europea y colaboradora de varios medios de comunicación nacionales.

-¿A qué retos de futuro se enfrenta una empresa?

-El punto de partida es que esto que estamos viviendo no es nuevo en absoluto por mucho que haya miedo al futuro y se le llame el tsunami de la transformación digital. Se trata de hacer un repaso histórico para que la gente vea que efectivamente estamos frente a una nueva revolución, que es la cuarta, y que tenemos que prepararnos. Y también tenemos que conocer esas tecnologías que suponen un reto para las empresas y los profesionales que forman parte de ellas, porque lo van a cambiar todo. Y debemos hacerlo con números, es muy importante conocer los números que hay detrás de las tecnologías y las oportunidades de negocio.

-¿Es una tarea difícil?

-Tenemos que tener una visión optimista y positiva, porque si lo hacemos bien, realmente es algo de lo que como empresas y profesionales podemos salir reforzados. Debemos poner las bases para que cualquier empresario sepa qué tiene que hacer él para salir reforzado. Mañana trataré de mostrar la polaridad sobre la que podemos elegir: si nos vamos al crecimiento o si creemos que todo va a seguir igual y no hacemos nada. Para una empresa veremos que es una buena oportunidad. Es un proceso que va a afectar a todos los ámbitos, y será también una oportunidad para empezar para muchas personas que se estén renovando y que no sepan por dónde ir.

-¿En qué se sustancian esos retos?

-Desafortunadamente en estos momentos el gran reto es que la gente no está formada. Hay pocas personas apostando por el mundo de las ingenierías, y sin embargo los empresarios tienen que tirar hacia adelante encargándose ellos mismos de facilitar procesos de formación que llevan un tiempo. Estamos en un momento de crecimiento basado en el aprendizaje y en las nuevas tecnologías, pero si no aprendes y no sabes gestionarlas, difícilmente puedes crecer. Corremos el riesgo de entrar en un bucle, pero sabemos que el bucle tiene una buena salida, y eso se consigue preparándose. No hay tiempo que perder; la parte buena es que estamos a tiempo. Hay que buscar y desarrollar talento, hay que hacer inversiones en tecnologías que además no son tan altas como la gente se cree. Estamos hablando de transformar los negocios y eso es innovar. Si estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre de la misma forma no hay innovación que valga. Es un reto total.

-¿Son conscientes las empresas de la necesidad de asumir el reto?

-Hace poco leí unas estadísticas sobre esta cuestión y la empresa española en un 70% aún no termina de creerse del todo estos nuevos retos. Pero yo creo que cada vez más son conscientes de ello porque es un proceso que va muy rápido, ya lo estamos viendo.

-¿Puede ser una buena oportunidad para las pequeñas y medianas empresas?

-Siempre se ha dicho que las pequeñas y medianas empresas son más flexibles. También depende del tiempo que lleven las empresas funcionando, porque si una compañía pequeña o mediana que no ha crecido más por la razón que sea, no es flexible, no va a ser su gran oportunidad. Las pymes con un poquito de visión y las ganas necesarias para comerse el mundo lo tienen muy fácil. Y veremos ejemplos muy concretos para que la gente vea que esto no es etéreo. La gente tiene que entender que es posible, y tienen que conocer la forma en que pueden hacerlo.

-¿Qué horizonte temporal nos deja el rápido avance de las nuevas tecnologías para asumir esos retos de futuro?

-No podemos olvidar que no es correcto hablar de las nuevas tecnologías, porque llevan ya muchos años de funcionamiento: la inteligencia artificial, los drones o los robots llevan mucho tiempo con nosotros. Pero en todo caso, podemos hablar de cuatro o cinco años para esta reconversión industrial, en ese plazo ya lo vamos a notar mucho.

-¿C ómo cambiará la relación entre el consumidor y la empresa?

-Va a cambiar muchísimo. Dicen los expertos que en 2020 hablaremos más con los bots (programas de inteligencia artificial) que con nuestras propias parejas, y no sé si es un poco exagerado, pero lo que está claro es que los bots ya son capaces de interactuar con las personas de una manera muy natural, que no es perfecta pero que va ganando posiciones. Ya está más cerca esa imagen de que las cosas se hagan solas, de que los aparatos lleven su propio control de los procesos. Eso es algo que vamos a ver ya.

-¿Cómo va a ser la empresa del futuro?

-Es una industria sensorizada, con muchos datos, en la que jugará un papel clave la inteligencia artificial, con más robótica para determinadas utilidades. Estamos frente a un nuevo reparto de tareas, los robots se encargarán de las tareas más peligrosas y de las tareas que se puedan automatizar, y nosotros nos haremos cargo de la creatividad, de la gestión de las emociones y de la empatía. Me imagino una empresa robotizada pero humana, los humanos seguiremos ocupando determinados puestos.

-¿En qué sentido trabaja la Comisión Europea para lograrlo?

-Estamos centrados en la industria 4.0, Big Data y la inteligencia artificial. Estamos preocupados por la falta de talento digital, por qué no se llega a los más jóvenes.

-¿Cómo fomentarlo?

-Yo creo que los medios de comunicación son claves, así como la comprensión por parte de los padres de todo lo que está sucediendo. Nos lo tenemos que terminar de creer, como hacen otros países como China o Japón. Eso es fundamental.