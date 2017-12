"En absoluto sería una aberración pensar que hay vida en otros planetas"

Rafael Rebolo López lleva tiempo trabajando con su equipo buscando otro planeta con características similares a la Tierra. Y uno puede preguntarse: ¿para qué? La respuesta la ofrece él mismo y se la tiene bien estudiada porque está acostumbrado a que la gente le pregunte para qué sirve la Astrofísica. "Cuando se descubrió el electrón nadie sabía que en un futuro daría lugar a la electrónica; cuando Einstein descubrió la teoría de la relatividad seguro que no se paró a pensar que en el sigo XXl sería fundamental para sistemas GPS", dice.

Nació en 1961 en Cartagena, donde estudió Física pero, enamorado de las estrellas y del universo, se especializó en Astrofísica en la Universidad de La Laguna, donde se doctoró en 1987.

-En sus conferencias habla de la búsqueda de otro planeta similar a la Tierra, ¿existe esa posibilidad real?

-Sabemos que existen planetas con características similares a la Tierra, tenemos candidatos muy buenos a ser planetas como el nuestro.

-¿Qué características deben de cumplirse para que esos planetas sean habitables o puedan albergar vida como la Tierra?

-Debe tener océanos y deben tener atmósfera con una composición química similar a la nuestra. De momento lo único que sabemos es que hay planetas que tienen un tamaño parecido al nuestro, con temperaturas superficiales parecidas, pero aún no hemos podido comprobar que tengan propiedades físicas y químicas similares. Tampoco hemos podido comprobar que tengan agua líquida ni atmósfera, previsiblemente tengan ambas cosas, pero ahora trabajamos para demostrarlo. Ese es nuestro siguiente gran desafío.

-¿Y cómo demostrarlo?

-Con el telescopio espacial, que es un proyecto enorme de la NASA en conjunto con la Agencia Espacial Europea y la de Canadá para construir el mayor telescopio que se ha puesto en órbita en la historia. Tiene entre sus objetivos tratar de caracterizar la atmósfera de los planetas candidatos a ser Tierra.

-¿Todo esos planetas candidatos a ser Tierra se encuentran a cuarenta años luz de nosotros?

-Efectivamente, esos planetas se encuentran a cuarenta años luz, veremos a ver si nos encontramos alguno a distancias menores.

-¿Por qué trabajan en ello?

-El objetivo cercano es saber si en alguno de ellos pudiera haber alguna actividad biológica. Para nosotros es muy importante saber cómo se crean los planetas, alrededor de que estrellas se forman y porqué alrededor de unas sí y de otras no. Pero la cuestión más importante a resolver es: ¿hay actividad biológica en alguna otra parte del universo?

-Cuando habla de actividad biológica habla de vida. ¿Sería una aberración pensar en la posibilidad de vida en otros planetas?

-La vida va desde un virus hasta el ser humano. Para nosotros solo encontrar una forma simple de vida sería algo extraordinario, pero también puede haber formas complejas y no es en absoluto una aberración que pudieran existir formas complejas con actividades biológicas como las que hay en la Tierra. También podrían organizarse de otra forma, sin replicarse basados en el ADN como nosotros. En absoluto sería una aberración pensar que hay vida en otros planetas.

-Usted y su equipo descubrieron las primeras enanas marrones, ¿qué son exactamente estos cuerpos?

-Son astros que tienen el mismo tamaño que Júpiter y que tienen propiedades similares a las estrellas pero no las alcanzan, quiero decir, que no son capaces de producir la energía ni de tener el horno nuclear que tiene una estrella. Lo descubrimos en el año 1996 y hay tantas como estrellas, pero nuestro ojo no es capaz de verlas, necesitamos de un detector con infrarrojos para poder detectarlas.

-¿Usted cree que el hombre ha llegado a la Luna?

-Sin ninguna duda, sí. De manera absoluta y rotunda. La gente se cuestiona las cosas de forma fácil y gratuita pero cuando analizas las pruebas y la información disponible y lo haces con espíritu crítico, puedes comprobar que es cierto. Yo he tenido la oportunidad de hablar con aquellos que han ido a la Luna y han hecho una auténtica proeza y han pasado por Tenerife narrándonos sus experiencias, y te aseguro que cuando te lo cuentan de primera mano no te queda ninguna duda de que su experiencia ha sido de verdad.

-¿Un científico como usted puede ser creyente?

-Alguna gente necesita la fe para vivir. Tengo colegas que son creyentes. Es compatible.