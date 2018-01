"Me he dado cuenta de que tengo que ofrecer al público lo que mi corazón siente"

La artista malagueña Diana Navarro tuvo en 2017 un año de éxitos de la gira Resiliencia, su trabajo más personal. Además participa en el programa Tu cara me suena y asegura vivir un gran momento profesional.

- ¿Cuál ha sido la evolución de Resiliencia y cómo la acogida del público?

-Ha sido increíble. La acogida ha sido extraordinaria. A la gente le ha gustado mucho y cerramos el año con 42 conciertos. Estamos preparando un DVD que saldrá para marzo y estamos felices porque la gente que me sigue lo ha acogido como un himno. La verdad es que era una apuesta muy arriesgada para mí, pero ellos lo han entendido, lo han hecho suyo y a mí eso me hace muy feliz.

- ¿Qué ha supuesto para usted este nuevo disco?

-Ha sido una liberación. He podido comprobar que tenía mucho que decir como autora. Aunque ya había sido autora de todos mis trabajos discográficos anteriormente con un equipo diferente al de ahora. Llegué a pensar en un momento de mi vida que no tenía valía en ningún aspecto. Todo ser humano tiene valía, nada más que por existir, está claro, pero llegar a la gente, a mi productor, mis compañeros y mis músicos ha sido una liberación y también una sanación. Estos temas eran muy importantes para mí.

- ¿Por qué son tan importantes?

-Porque eran parte de mi vida. Algunas son historias que he vivido en primera persona. Otras son historias prestadas, vividas desde la empatía del protagonista. Son tan importantes para mí porque comparto experiencias vitales y reflexiones que he tenido mediante mi música.

- ¿Cómo decidió participar en Tu cara me suena ?

-Lo veo como una oportunidad tremenda para aprender interpretación y televisión. El mundo que se me está abriendo ahí es maravilloso y ahora ha cambiado todo mucho. Las carreras se podían llevar de otra manera, podíamos solo dedicarnos a cantar, componer... Todo es diferente y yo no me quiero quedar atrás. Voy a cumplir 40 anos, yo no soy milennial, pero quiero entenderlos. Lo que quiero es vivir y aprender. Y Tu cara me suena me está ayudando mucho a eso.

- ¿Qué ha aprendido en el programa?

-Siempre me caractericé por no imitar a nadie y tener mi sello propio. Siempre decía que me gusta aprender de los grandes, pero no imitarlos. Y ahora tengo que imitarlos y desarrollar la observación. Buscar dónde colocar la voz para acercarme a la tímbrica del personaje, cómo se mueve, cómo mira, por qué vocaliza así... Es impresionante.

- ¿Ha descubierto algún registro que no había tratado hasta ahora en el programa?

-Yo sabía que era capaz de alcanzar estos registros, lo que pasa es que no sabía si debía llevarlo a cabo por no confundir a mi público. A partir de Resiliencia me he dado cuenta de que tengo que seguir ofreciendo al público lo que mi corazón siente. Lo mismo que he hecho copla, flamenco y zarzuela, ahora he hecho este último disco y voy a seguir investigando.

- ¿Ha disparado la televisión su popularidad ahora que entra cada viernes en el hogar de miles de españoles?

-Sí, se nota, pero a mí la gente siempre se me ha acercado con mucho cariño y mucho respeto. Ahora sigue siendo igual, pero es verdad que tardo más en llegar a los sitios porque me paran más, pero no es diferente. Creo que la gente sabe quién es un personaje, una celebrity, y quién es un cantante. La televisión da ese punto más de popularidad pero para mí sigue siendo todo muy normal. Yo soy una persona normal y quiero seguir siendo así, la gente lo entiende.

- ¿Qué propósitos tiene para este año?

-Pues salud para todos, nada más. Gracias a Dios a la gente le gusta lo que hago, voy avanzando y me siento absolutamente afortunada. Para mí ver un teatro lleno es un regalo. Mi trabajo gusta. Todo el esfuerzo y la locura que un artista tiene en la intimidad para crear un disco son muy bien acogidos en mi caso.