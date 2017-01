El cuaderno de viajes del Gobierno local

Un viaje en tren del alcalde a Santiago con taxi hasta la Xunta por 20,9 euros, otro a la ciudad francesa de Brest por 1.314 euros para reunirse con el Arco Atlántico u otro por 221 euros a Madrid para negociar con el Ministerio de Fomento. Son algunas de las facturas de los viajes que los concejales del Gobierno local y sus asesores han realizado a lo largo de 2016 y que han hecho públicos, por primera vez en la historia del Concello. En total, durante el pasado ejercicio se gastaron 28.207 euros en 114 viajes de ediles y personal de confianza. La cifra incluye desde aviones a trenes, taxis, 'parkings', alojamiento y dietas

La ley de Transparencia y Buen Gobierno obliga desde diciembre de 2015 a los ayuntamientos a hacer pública información que, hasta entonces, se guardaba con celo lejos del escrutinio ciudadano o se publicaba en función del compromiso del gobierno de turno con la transparencia. Uno de los campos sobre los que la nueva legislación obliga a poner la lupa es el de los viajes de los responsables políticos, El Ejecutivo de la Marea Atlántica acaba de hacer públicos, a petición del Partido Popular, aquellos que se corresponden con el año 2016 y que afectan tanto a los diez concejales como a sus asesores.

En total, durante el pasado ejercicio, el alcalde, Xulio Ferreiro, y los nueve ediles de su Gobierno realizaron 79 viajes oficiales de trabajo, con un coste conjunto de 16.682 euros en gastos de desplazamiento, alojamiento y otros costes de estancia. Los 35 desplazamientos de los asesores sumaron 11.525 euros. En total, el coste de los viajes fue de 28.207 euros.

Entre los concejales, los destinos más frecuentes fueron Madrid y Santiago, que empatan con 23 desplazamientos cada uno, seguidos de Barcelona, con 10. Al extranjero hubo seis viajes: tres de Xulio Ferreiro, uno a la ciudad francesa de Brest para una reunión del Arco Atlántico, otro a Porto por el Eixo Atlántico y otro por este mismo motivo a la localidad portuguesa de Santa María de Feira; y otros tres de la edil de Participación e Innovación Democrática, Claudia Delso, a la capital de las Azores (Portugal) para un Encuentro Ibérico de Democracia y Presupuestos Participativos, a Londres por un congreso sobre Smart Cities y a la ciudad italiana de Calabria para una conferencia europea sobre políticas migratorias.

El mayor número de viajes lo realizó el alcalde, 24, con un coste total de 5.649 euros -una media de 235 euros- entre aviones, hoteles, trenes, taxis y dietas en los viajes. No se le pueden achacar a Ferreiro grandes lujos en algunos de sus viajes, al menos a localidades próximas. Uno de los que se abonaron a su nombre en 2016 -aunque corresponde con diciembre de 2015- fueron los 20,9 euros que le costó el viaje a Santiago en tren y el desplazamiento hasta las oficinas de San Caetano en taxi para reunirse con el conselleiro de Industria, Francisco Conde, sobre el futuro de la fábrica de armas coruñesa.

A Ferreiro le sigue Delso, con once desplazamientos debido a su cargo, con un desembolso de 3.405 euros, y la concejal de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, con unos gastos de 1.999 euros también por once viajes. En el caso de esta última, el grueso del gasto lo aporta un viaje de tres días a Barcelona por 641,63 euros para participar en un foro para la prevención y la seguridad urbana y otro desplazamiento a Madrid de la misma duración por 547,43 euros por un congreso sobre el hogar y los cuidados. Salvo otro de 378 euros por dos días en Barcelona, el resto no superan los cien euros.

Los que menos gastos en viajes han reportado a los balances municipales fueron la concejal de Facenda, Eugenia Vieito, que no se desplazó fuera de la ciudad; y el concejal de Culturas, José Manuel Sande, que solo gastó 184 euros en tres viajes a Santiago de Compostela -a la gala anual del atletismo gallego, a una reunión con la concejal de Acción Cultural de Santiago y a un encuentro con el gerente de Galicia Calidade- y uno a Madrid, para participar en una mesa redonda sobre la gestión cultural en las ciudades. El tercero con menor gasto fue el concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, que realizó cuatro viajes por un importe de 776 euros. En concreto, solo realizó tres viajes a Madrid en febrero, abril y julio -por 213, 310 y 211,23 euros, respectivamente- por reuniones con el Ministerio de Fomento, y uno a Santiago para participar en el consejo de Gas Galicia.

Los viajes de mayor gasto de los concejales fueron los del alcalde a Brest, por 1.341 euros (no especifican cuantos días) y a Barcelona y Pamplona por un importe de 1.027 euros para participar el 26 y 27 de octubre e el Fórum Gastronómico primero y en un foro de ciudades por la Memoria Histórica después. Los más baratos fueron los de Sande a Santiago, por 19 euros; y el de Ferreiro para reunirse con el conselleiro de Industria por la Fábrica de Armas, 20,9 euros.