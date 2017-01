El Ayuntamiento reimplantará el carril bus en el primer semestre de este año

El Gobierno local de A Coruña prevé que en este primer semestre del año esté funcionamiento de nuevo en varias calles del centro urbano el carril bus, una iniciativa implantada durante el bipartito, entre 2008 y 2012. Así lo anunció ayer el concejal de Mobilidade Sostible, Daniel Grandío, en un debate sobre movilidad en A Coruña y en la comarca que organizó Radio Coruña.

Daniel Grandío señaló que tras las obras realizadas en Federico Tapia por el anterior Gobierno local, esta vía ya quedaría descartada. Aunque no quiso especificar aún en qué calles se implantará esta vía prioritaria para el bus (las famosas aletas de tiburón), señaló que serán todas "vías de alta capacidad", y Juan Flórez es una de ellas.

Según fuentes municipales, la intención del Concello es implantar un carril bus en cada sentido de circulación en la calle Juan Flórez y dejar dos carriles para el vehículo privado, pero solo en dirección salida de la ciudad. Esta medida, en estudio, supondría la supresión de plazas de aparcamiento en la vía.

El Ejecutivo ya quería reimplantar el carril bus el año pasado y lo intentará de nuevo y según el concejal incluyó una partida económica para esta iniciativa en el presupuesto de este año 2017, pero está pendiente del apoyo de la oposición para sacarlo adelante. Subrayó que en este presupuesto "la movilidad es una de las grandes prioridades".

El edil precisó que esta actuación afecta a muchas partes y señaló que será un proceso en el que se informará a los vecinos. El presidente de la Asociación de Vecinos de A Falperra, Antonio Deus, presente en el debate mostró su rechazo. "El carril bus para A Coruña es un error, no se adapta para la ciudad. Los comerciantes no lo quieren. Espero que no vuelvan a cometer el error de ponerlo sin consensuarlo con los comerciantes", advirtió.

En este debate participó también el alcalde de Oleiros. Ángel García Seoane defendió, ya en clave comarcal, la mejora del transporte público para reducir la presencia del vehículo privado y apuntó que líneas como el autobús de San Pedro de Nós o el de Rialta van siempre "a tope" de usuarios, y pasaría lo mismo si se pone un bus a Mera en verano. Seoane incidió también en una propuesta que ya apuntaron desde otros colectivos por su sentido común: el mejor lugar para la estación intermodal e intercambiadores es la zona portuaria.