Los antitaurinos exigen que no haya corridas tras 2019

La plataforma Galicia, Mellor sen Touradas desarrollará una campaña para conseguir que no vuelva a haber corridas de toros en la ciudad tras las elecciones municipales de 2019, una vez que el actual Gobierno local retiró las subvenciones a estos actos. Tanto el Concello como la Diputación aprobaron mociones en las que se comprometían a no respaldar con fondos estos espectáculos, iniciativas a las que únicamente no votó a favor el Partido Popular.