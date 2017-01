El 091 volverá a abrir la comisaría de Méndez Núñez por las noches y los fines de semana

Exterior de la oficina de denuncias de la avenida do Porto.

Exterior de la oficina de denuncias de la avenida do Porto. casteleiro / j. roller

La Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano que tiene la Policía Nacional junto a los jardines de Méndez Núñez, en la avenida do Porto, volverá a abrir las 24 horas del día todos los días del año, incluidos festivos. Los mandos policiales aún no han concretado la fecha de este cambio de horario, pero sí han decidido mantener abierta sin interrupción la oficina del centro de la ciudad, que desde julio pasado no atendía por las noches ni los fines de semana, en lugar de la oficina del cuartel de Lonzas, que sí lo hacía todo el día y toda la semana.

Las frecuentes quejas de los ciudadanos por el cierre del recinto de Méndez Núñez, las protestas de los sindicatos policiales y la petición del alcalde en la última Junta Local de Seguridad de que volviese a abrir esta oficina de la avenida do Porto por ser más accesible a los ciudadanos han sido factores de presión que han llevado a la Comisaría Provincial a considerar que es preferible establecer un sistema en el que la oficina norte, la del centro urbano, abra todos los días y todo el tiempo, según ha podido saber este periódico.

Los sindicatos SUP, CEP y UFP alertaron desde marzo pasado, cuando se planteó el horario limitado en la oficina de denuncias de la avenida do Porto, de que la medida "perjudicaba notoriamente a los ciudadanos" y "despreciaba la calidad en el servicio". Atribuían la decisión a la entrada en vigor en abril de la nueva ley sobre la jornada y el horario de trabajo de las patrullas y los servicios de la Policía Nacional que cubren las 24 horas diarias. Esa presión sindical aplazó el inicio del cambio de horario en la oficina del centro a julio y a finales del verano los mandos prorrogaron el sistema hasta noviembre.

Los representantes laborales de los policías nacionales preveían entonces que hasta 2017 no se recuperaría el horario anterior, y es ahora cuando los responsables deciden facilitar el uso de la oficina del centro. La de Lonzas pasará a abrir de lunes a viernes y por las mañanas y las tardes.