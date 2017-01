Vueling dispara los precios a Barcelona en verano pese a recibir 1,3 millones del Concello

Los precios de verano para los vuelos que unen A Coruña con Barcelona, que opera la compañía Vueling, han experimentado un aumento con respecto a los meses anteriores y también en comparación con las frecuencias que ofrece la misma compañía desde Santiago y Vigo. Viajar a Barcelona desde Alvedro desde mediados de junio hasta el 10 de septiembre cuesta 254,98 euros. Es un precio fijo, a pesar de que la aerolínea suele variar sus tarifas según el día de la semana e introduce promociones que bajan la tarifa hasta los 20 euros y que no están recogidas en el calendario coruñés. Fuentes de Vueling no han querido desvelar a qué se deben estas diferencias entre aeropuertos gallegos. La firma recibe 1,3 millones de euros del Concello en concepto de promoción turística

La aerolínea Vueling ha cargado ya en su página web los precios de los vuelos a Barcelona de este verano. Un viaje de ida y vuelta desde Alvedro en la última quincena de junio asciende a casi 255 euros, a pesar de que el Concello firmó el pasado 9 de noviembre un convenio con la aerolínea por valor de 1,3 millones de euros en concepto de promoción turística. Volar desde Santiago en las mismas fechas se puede conseguir por poco menos de 60 euros, al igual que desde Vigo.

La compañía no ha querido ofrecer explicaciones de por qué se produce esta diferencia de precios no solo en comparación con los otros aeropuertos gallegos, sino también con las tarifas que tienen los mismos vuelos en meses anteriores, cuando hay billetes básicos por 19, 99 euros (con promoción) y 24,99 euros la ida, y por 29,99 euros, la vuelta. Según fuentes de la empresa, si los precios están cargados en la página web, son definitivos, es decir, que su alto valor no responde a un error informático.

A diferencia de A Coruña, Vigo no ofrece subvenciones a la aerolínea. Sus precios, antes de la temporada de verano, son similares a los que ofrece la compañía en Alvedro. Santiago también ha firmado un convenio de subvención con Vueling por valor de 450.000 euros y sus precios están también en la línea de los que se ofertan en Alvedro y Peinador antes de verano.





El Gobierno local, preguntado por este diario, aseguró que se pondrá en contacto con la aerolínea en Fitur, la feria de turismo que se celebra en Madrid desde ayer hasta el domingo, -y en la que tanto Vueling como el Concello participan- para pedirle explicaciones sobre esta subida de los precios en verano.

A partir del 19 de junio y hasta el final de agosto, A Coruña solo cuenta con un precio para los vuelos de ida a Barcelona, 124,99 euros, y con otro para los de la vuelta, 129,99 euros. Es una situación extraordinaria, ya que la compañía suele ofrecer varias tarifas para estos vuelos dependiendo del día en el que operan. Del 1 al 18 de junio, por ejemplo, hay doce días en los que el vuelo que sale de Alvedro a Barcelona se puede comprar por 24,99 euros y uno a 74,99 euros. La vuelta durante siete días cuesta 29,99 euros y solo uno roza los cien euros. La variedad de precios vuelve a aparecer en la web de Vueling a partir del 10 de septiembre, cuando hay días en los que la ida cuesta 24,99 euros y la vuelta puede llegar a los 89,99 euros.

En este periodo del 1 de junio al 30 de septiembre, el vuelo A Coruña-Barcelona está por encima de los cien euros durante 84 días, los mismos que el trayecto opuesto. En el mismo tramo de 2016, Vigo solo rompe la barrera de los cien euros seis días, cuatro en agosto, en la ruta Alvedro-Barcelona y otros dos en la de vuelta, en el mes de septiembre. En Santiago, solo se alcanzan precios superiores a los cien euros, un día en agosto y tres en septiembre, todos en la ruta que sale de Alvedro. Estos precios no incluyen la facturación de las maletas, solo los servicios básicos que ofrece la tarifa más barata.

Vueling opera desde Alvedro a Barcelona, a Londres (al aeropuerto de Heathrow), a Sevilla, a Bilbao, a Tenerife norte, a Valencia y a Gran Canaria y recibió este ejercicio 1,3 millones de euros de las arcas municipales en concepto de promoción turística. Son 100.000 euros menos de los que le concedió el Concello en 2015. Desde mayo del año pasado, Vueling había ofrecido una tercera frecuencia diaria a Barcelona, aunque, según los vuelos cargados en su web, no se mantienen tal cual durante este nuevo año. En el calendario disponible en la web, los martes bajan una frecuencia y solo operan a las 6.50 horas con destino a Barcelona y a las 22.05 h. y los sábados, otra, de modo que se puede viajar a Cataluña a las 8.00 h. y a las 10.40 h. Los mismos recortes sufren las vueltas, los martes y sábados.