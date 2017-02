Tino Fernández reclama una actuación "urgente": "Esto hay que tomárselo en serio y acelerarlo"

Tino Fernández lamenta los sucesivos retrasos para acometer las obras y exige al Ayuntamiento una actuación "urgente" sobre "la peor cubierta del fútbol español". Descarta denunciar al Concello, aunque espera que dé un paso al frente porque "esto hay que tomárselo en serio y acelerarlo". "El Ayuntamiento está igual de jorobado que nosotros. No es un tema de denunciar ni de buscar culpables sino de reflexionar, tomarnos en serio lo que tenemos y hacer un planteamiento claro y urgente. Es como si volviéramos a principios de 2014, cuando en Segunda jugamos contra el Sporting. Hubo un temporal en viernes y se pudo sanear para jugar el domingo. El Ayuntamiento en aquel momento parcheó las cubiertas y lanzó un procedimiento para hacer una cubierta nueva -relata el presidente del Deportivo-. De alguna manera es como si hubiéramos vuelto a aquel año y hubiéramos perdido tres años. Vamos a pedir y a aspirar a que no perdamos más. Si se ha anulado un proyecto, como fue anulado en su momento, creo que en paralelo se tendría que haber iniciado ya el siguiente, de tal manera que el mismo día que firmas la rescisión con los anteriores puedas estar dando pasos firmes para sacar el nuevo expediente, para licitar el nuevo proyecto y para que se presenten nuevas ofertas, y lo cierto es que todo eso no ha pasado. Realmente sobre el tema de la cubierta hace dos o tres meses que no tengo ninguna reunión ni notificación. Creo que esto hay que tomárselo en serio y acelerarlo".