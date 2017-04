Las escuelas infantiles rebajan sus tarifas hasta un 90% y ofrecen más plazas gratuitas

Las familias que matriculen el próximo curso a sus hijos en uno de los nueve centros de la Red de Escuelas Infantiles Municipales gozarán de una rebaja en las tarifas de entre el 9% y el 90% como consecuencia del incremento presupuestario del 13% este año, de manera que podrán asumir pagos mensuales que oscilarán entre 5 y 105 euros, cuando ahora eran de 49 a 116 euros. Las familias más beneficiadas no pagarán nada: serán aquellas cuyos ingresos al año de todos sus miembros no superen los 7.455,14 euros, que corresponde al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) anual de 14 pagas, el índice empleado en España como referencia para conceder ayudas.



Hasta ahora, con ingresos per cápita inferiores a 2.923 euros al año se abonaban 49 euros al mes; entre 2.923 y 4.377 euros al año, 79; y por encima de esa cifra, 116 al mes. Según la edil de Xustiza Social, Silvia Cameán, con los nuevos rangos de ingresos, una familia con 4.380 euros por miembro al año pasará de abonar 116 euros a pagar 20.



Los descuentos establecidos se aplican según ocho tramos de tarifa. Después de aquellas unidades familiares en situación económica más grave que no pagarán nada en el curso 2017-2018, y que el Concello calcula que se triplicarán respecto a las 32 familias que se benefician actualmente, habrá una importante rebaja para las familias con rentas per cápita iguales o inferiores al 50% del Iprem (3.727,5 euros), de modo que tendrán que abonar 5 euros al mes, 55 anuales.



Pagarán 20 euros mensuales las familias con rentas entre el 50% y el 75% del Iprem; 40 euros si los miembros tienen unos ingresos de entre el 75% y el 100% del indicador; 60 euros cuando las rentas están entre el 100% y el 125% del Iprem; 80 euros con ingresos de entre el 125% y el 150% del índice; y 95 euros entre el 150% y el 200%.



Por último, las familias por encima del 200% del Iprem con ingresos anuales superiores a 14.910 euros abonarán una tarifa general de 105 euros sin derecho a ningún descuento, lo que equivale a 1.155 euros todo el curso.



Las modificaciones en las tarifas alcanzarán también las cuantías complementarias que se abonen por el servicio de comedor, almuerzo y merienda y ampliación de la jornada, que se actualizarán según el incremento del IPC, algo que se hizo por última vez hace ocho años. Las escuelas infantiles municipales de A Caracola, Arela, Agra do Orzán, Carricanta, Los Rosales, Luis Seoane, Monte Alto, Os Cativos y Carmen Cervigón ofrecen 829 plazas el próximo curso.



EEn caso de que una familia tenga más de un menor matriculado, el Ayuntamiento cubrirá el coste total de la plaza escolar del segundo o, en su caso, sucesivos hijos ELos no censados en A Coruña deben abonar el coste total de la plaza: 250 euros