Flores y lágrimas por Moussa

La Coraza fue ayer por la tarde el punto de encuentro para quienes eran amigos y compañeros de Moussa Cisse, el joven senegalés que pereció ahogado en la playa del Orzán en la tarde del lunes. Alumnos y profesores del instituto Agra do Orzán, así como padres, jugadores y directivos del Club Deportivo Cristal depositaron flores ante el mar que se llevó la vida de un muchacho al que solo faltaban unos días para cumplir los 18 años.



Los homenajes comenzaron por la mañana con la difusión de un comunicado de la comunidad educativa del Agra do Orzán en el que se transmitía su pésame a la familia de Moussa, del que decían que será recordado como un "alumno sonriente, educado, agradecido y muy maduro para su edad", así como "respetuoso con el profesorado y con sus compañeros", para los que se le considera como "todo un ejemplo". El comunicado, que terminaba con un "Nunca te olvidaremos", era seguido después del anunció del homenaje que se realizaría en la playa.



"Llegó en verano sin saber nada del idioma", explicó Francisco Fernández, director del instituto Agra do Orzán, quien detalló que como otros alumnos de origen extranjero, fue matriculado en tercero de la ESO y recibía clases con un profesor de Pedagogía Terapéutica para trabajar el aprendizaje del idioma. "Son alumnos muy voluntariosos y muy comprometidos que vienen a aprender y trabajar", detalló sobre los chavales como Moussa, de quien aseguró que aprendía "rapidísimo" y que ya hablaba castellano.



Pero Fernández estaba indignado porque a su juicio la tragedia podía haberse evitado, ya que el instituto no pudo enseñar a nadar a Moussa, como hizo con todos los alumnos en los últimos 25 años, porque la Secretaría Xeral para o Deporte le prohibió el año pasado seguir usando la piscina que se encuentra en el mismo centro "porque dijo que eso era un lujo", lo que le llevó a preguntarse: "¿Por qué una vida humana se considera tan poco valiosa?".



Fernández añadió que el instituto centrará ahora su actuación en apoyar a la familia de Moussa, que carece de recursos y pretende repatriar el cadáver para enterrarlo en Senegal. "Ayer [por el lunes] estábamos llorando todos porque no nos lo podíamos creer", recordó el director, quien aseguró que alumnos y profesores están "muy dolidos y fastidiados".



"Jugaba con el número 2 y era una persona alegre, buena y generosa, estaba muy bien integrado y era muy apreciado", comentó sobre Moussa el presidente del Club Deportivo Cristal, Manu Ares, quien también era su entrenador y que proyecta organizar un partido en su homenaje al que le gustaría que asistiesen los padres del jugador. Ares señaló que al estar de vacaciones y hacer buen tiempo, el lunes retrasó el entrenamiento para que tuvieran la tarde libre, por lo que varios jugadores decidieron ir a la playa. "Se les cayó el balón al agua y se fue hacia adentro, intentó cogerlo y la ola lo envolvió, debió caer en un hoyo y como no sabía nadar...", comentó el entrenador, quien añadió que los compañeros se dieron cuenta cuando vieron que pedía auxilio pero que no pudieron hacer nada por salvarle.