El BNG denuncia que los clubs carecen de horarios de uso de los pabellones

El BNG denuncia que las instalaciones deportivas municipales no han abierto el plazo de solicitud de horarios para que las entidades puedan planificar sus entrenamientos durante el curso. Según explica la portavoz del BNG, Avia Veira, este proceso se solía abrir a finales de junio o principios de julio.

"Este año el Gobierno local no abrió todavía ese plazo y, estando ya en septiembre, las distintas instalaciones mantienen prorrogados los mismos horarios de reserva de la temporada pasada, por lo que no se atendieron nuevas solicitudes o el acceso de nuevos clubs, se da la circunstancia de que equipos y entidades que ya no empleen las instalaciones sigan manteniendo la reserva y que eso provoque que la instalación, durante ese tiempo, esté vacía", dice Veira.