La Justicia avala la suspensión de una ayuda a la Fundación Jorge Jove para su museo de coches

Varapalo judicial para la Fundación Jorge Jove en su intento de que la Diputación le abone la subvención solicitada para su proyecto de Museo de la Automoción. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de A Coruña avala la suspensión de la tramitación de esta ayuda de 38.943 euros, decretada por el Gobierno provincial al no existir todavía un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación para la ubicación del museo. La sala rechaza el recurso de la entidad al concluir que la Diputación no llegó a concederle la financiación, sino que se limitó a aprobar en un pleno de la Corporación la dotación presupuestaria para el proyecto Recuperación do patrimonio. Centro de documentación, sobre la historia del automóvil en Galicia.

La Fundación Jorge Jove alegaba en su demanda que la consignación presupuestaria "significa jurídicamente" que el pleno provincial declara a favor de ella "un derecho subjetivo que no puede ser revocado ni suspendido ni vulnerado en forma alguna". La representación legal de la Diputación se opuso a ese argumento "incierto" y expuso que "nunca" había otorgado "ayuda alguna" ni firmado "convenio alguno", por lo que no existe obligación de pago. En sede judicial, el ente provincial precisó que "por el momento" no ha denegado ni aceptado la solicitud de subvención, sino que, "simplemente", ha suspendido la tramitación administrativa debido al desacuerdo entre el Ayuntamiento y la Fundación sobre el emplazamiento del museo.

La magistrada de lo Contencioso-administrativo número 4 da la razón a la Diputación porque "la subvención debe ser objeto de un convenio previo o resolución de concesión", que en este caso no ha existido todavía, concluye en su sentencia, contra la que cabe recurso de apelación. "La consignación presupuestaria -recoge el fallo- solo es un trámite previo y preceptivo". "Ni ha habido autorización ni compromiso de gasto alguno, no pudiendo inferirse una obligación de pago de una subvención que no fue convenida y, por tanto, no pudo haber sido acordada", remarca.

La Fundación Jorge Jove también alegó en su recurso que la Diputación le había ocultado el acuerdo plenario de marzo de 2015, con el PP al frente de la institución provincial, en el que se aprobó la dotación presupuestaria de esa ayuda. Pero los letrados de la Diputación también rebatieron ese argumento: "Todo acuerdo plenario es público, no solo porque las sesiones son públicas, sino porque los acuerdos se publican, estando a disposición de cualquiera".

En 2011, la Diputación había consignado también otra subvención a esta fundación para la fase de inventario de fondos del Centro de Documentación en el entorno del Museo de la Automoción e Historia. En diciembre de 2015, cuando el actual Gobierno local había rechazado la construcción del museo en el parque de Bens, la Intervención de la Diputación puso reparos a la concesión de la ayuda de 200.000 euros comprometida con la Fundación Jorge Jove para la exposición realizada en Expocoruña a comienzos de ese año por no estar suficientemente justificada. El Ayuntamiento, que debía aportar otros 50.000 euros en virtud del acuerdo adoptado por el anterior Ejecutivo, del Partido Popular, anunció hace año y medio la apertura de una investigación sobre los gastos de esa exposición, cuyo resultado no ha trascendido.