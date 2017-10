Moda, deporte, premios y solidaridad se citan en Go Marineda

Del 24 al 28 de octubre, Marineda City celebra el I Evento Go Marineda. Una cita que aunará moda, deporte, sorteos, miles de premios directos, exhibiciones deportivas, visitas de deportistas de élite y solidaridad. Se trata del primer gran evento en la nueva zona de moda y deporte, situada en la planta 1 del centro comercial, y que convertirá a Marineda en una fiesta del deporte. Además, Go Marineda será un evento solidario, ya que durante los cinco días se recogerá material deportivo destinado a Red Deporte, una ONG que ayuda a cumplir los sueños y aspiraciones de los niños y jóvenes con menos oportunidades a través del deporte. Así, jugadores del Real Club Deportivo de A Coruña, el Basquet Coruña, el Obradoiro y el CRAT A Coruña visitarán Marineda para entregar material solidario, así como firmar autógrafos a sus seguidores. Para optar a los premios, tan solo será necesario hacerse una foto en el photocall que estará situado en la plaza Elíptica, en la planta baja, y compartirla en redes sociales con el hashtag #gomarineda.

Z ona de deporte y moda

En los 3.500 metros cuadrados de la nueva zona de moda y deporte de Marineda City hay marcas como Coolligan, Oteros sneakers for all, Sprinter, Canterbury, Urban Jungle, la Deportienda, Fimsbury y Vivexperience, que ofrece experiencias de realidad virtual. Además, se acaba de incorporar a esta oferta el gimnasio Rock Gym. Pero la nueva zona de deporte de Marineda no solo es un espacio de moda, es mucho más, ya que cuenta con una programación permanente de eventos, como Go Marineda, y la emisión de programas deportivos. Su decoración también es especial con videomarcadores y una escultura realizada con 3.960 pelotas de tenis.