El Concello aboga por "no despedazar" los terrenos portuarios

El Concello planteará al presidente de Puertos del Estado, José Llorca, en una reunión que estaba fijada para el mes de febrero, pero que se celebrará mañana, una propuesta para que los terrenos portuarios pasen a ser de titularidad pública y que "no se puedan despedazar" . El alcalde, Xulio Ferreiro, envió hoy una propuesta para "empezar a hablar" del futuro del litoral tanto a Llorca como al presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Enrique Losada.

En el acuerdo, el Concello marca las líneas maestras de lo que considera que debe hacerse con estos terrenos, una vez que dejen de tener usos portuarios, como la creación de un consorcio, presidido por el Concello, pero con presencia de Xunta, Fomento, Diputación y ADIF, para la gestión de este espacio. Ferreiro destacó ayer que es una primera propuesta "sobre la que trabajar". Con este documento, según explicó Ferreiro, no descarta que el Concello pueda llegar a pagar por los terrenos de La Solana y el Finisterre, como ya habñia propuesto, y plantea su voluntad de que, finalizadas las concesiones, las parcelas en las que se asientan las instalaciones deportivas y el hotel sean de "titularidad pública municipal" con la calificación de "equipamiento deportivo y espacio libre público" e "instalación hotelera", para que sigan prestando el mismo servicio que hasta ahora.



Sobre el convenio presentado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, el pasado 10 de octubre, en el que ambas instituciones acordaron que La Solana y los muelles de Batería y Calvo Sotelo seguirían siendo de titularidad pública y propiedad de la Autoridad Portuaria y que el hotel Finisterre saldría a la venta, mediante la subasta que convocó el Puerto y para la que ya existe un compromiso de presentación de una oferta por parte del actual arrendatario del edificio, el alcalde, Xulio Ferreiro, dijo que no tenía ningún documento sobre el que trabajar, "solo una foto" y las declaraciones realizadas a la prensa. Es por ello por lo que cree que Llorca llegará mañana al Concello con la "propuesta de Puertos del Estado" y "no con la de la Xunta".