Un hostelero amplía su terraza en la plataforma que ensancha la acera en las paradas del bus

En los últimos años, el Concello coruñés trata de mejorar el acceso de los viajeros a los autobuses urbanos con la instalación de unas plataformas que no solo ensanchan las aceras en las paradas, sino que además permiten, gracias a su altura, facilitar la subida al vehículo a las personas con problemas de movilidad. Un hostelero de la ciudad ha debido pensar que tanto espacio libre no podía ser desaprovechado y ha situado una de las mesas de la terraza de su establecimiento sobre esa plataforma. La comodidad de los usuarios del bus no debió parecerle suficiente motivo para no colocar el mobiliario en ese lugar.