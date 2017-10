¿Quién quiere Dolce Vita?

El centro comercial Dolce Vita, que cerró sus puertas definitivamente el 31 de enero de 2014, fue puesto a la venta por los liquidadores concursales de Inmobiliaria Chamartín, propietaria del edificio. El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha autorizado a dos empresas coruñesas a comprar dos de las parcelas del antiguo complejo comercial por 7,4 millones de euros, con la obligación de adquirir las otras dos en las que se construyó la nave. A falta de que se resuelvan los recursos a esta adjudicación, dos firmas que comparten sede y se crearon hace unos meses, ambas con 3.000 euros de capital, serán sus dueñas

Dos empresas coruñesas cuentan con la autorización del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid para comprar por 7,4 millones de euros dos de la cuatro parcelas en las que se asienta el antiguo centro comercial Dolce Vita. La decisión no es firme todavía, ya que está recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, pero ¿qué empresas son las que se pueden hacer con el que fuera el complejo más grande de Galicia? Son dos firmas de reciente creación que comparten la misma oficina en la calle Juana de Vega, Breogan Park y Pelayo Capital, que es también la sede del bufete de una abogada.

Pelayo Capital es una microempresa creada el 15 de febrero de 2016 que tiene como actividad "la compraventa e intermediación en toda clase de fincas y la promoción y construcción de las mismas", según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Tiene un administrador único, nombrado el 24 de febrero de 2016 y un apoderado, que accedió al cargo el 29 de septiembre de 2017 -tres días después de que el Juzgado de lo Mercantil autorizase la venta de las dos parcelas-. Los nombres se repiten en el caso de la empresa Breogan Park -una firma dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia-, creada el 2 de junio de 2017 pero, en este caso, ambos tienen el cargo de "administradores solidarios", nombrados tres días después del nacimiento del negocio. Son, según la información que consta en el registro mercantil, los únicos "órganos sociales activos" de las dos firmas.

Ambas empresas comparten comienzos, ya que fueron creadas con un capital de 3.000 euros. Pelayo Capital careció de actividad comercial en su primer año, por lo que acabó el ejercicio con pérdidas superiores a los 19.000 euros.

Estas dos empresas cuentan con la autorización de la Justicia para hacerse con dos de las fincas de Dolce Vita, aunque el fallo del juez establece que deben comprar, además, las otras dos que componen la parcela del ya cerrado complejo comercial. Cuando la administración concursal puso a la venta el inmueble, fuentes del sector pensaban que se haría con él el fondo norteamericano Lone Star, que es el mayor acreedor de Inmobiliaria Chamartín, propietaria del edificio, y que en 2015 compró centros Dolce Vita en Portugal por importe de 500 millones de euros, según fuentes especializadas en el mercado inmobiliario. Fuentes de Breogan Park y Pelayo Capital aseguraron a este diario que no tenían "nada que ver" con esta firma americana. A pesar de que este diario intentó en varias ocasiones que los administradores de estos negocios coruñeses le diesen más detalles sobre la operación de compra de Dolce Vita y sobre su futuro, la información no ha sido facilitada todavía.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Herminio Carballido, explica que esta operación no se ajusta "a lo normal", a las que se cierran a diario en el mundo de la compra y venta de inmuebles. "Una empresa tan pequeña como esas, con solo 3.000 euros de capital es muy raro que se presenten a una operación de tanto dinero, porque no tienen capacidad, ni siquiera, para que les den un crédito", concluye Carballido, que no duda de que la operación sea legal sino que le resultan "extrañas" las circunstancias de la venta.