La hermana de la víctima del atropello mortal en el paseo marítimo, un marroquí de 24 años que llegó con 16 a A Coruña y que residía en Os Mallos, llegó ayer de Francia, donde vive, para hacerse cargo de los trámites para repatriar el cadáver. La joven se presentó de inmediato en la ciudad cuando la telefonearon para explicarle que su hermano, que trabajaba en un conocido restaurante de Monte Alto, había fallecido. En un primer momento, le aseguraron que había sido un accidente. Ayer, tanto ella como Said, el tío de la víctima, e Ismael, su amigo, tenían claro que había sido "asesinado". Los familiares, indignados, anunciaron su intención de personarse en el caso como acusación particular. "No fue un accidente, a mi hermano lo asesinaron", dijo abatida la joven. "Iba a matarlo, no a darle un susto. Para darle un susto le pitas, no cruzas dos carriles y lo atropellas. Con un coche no se asusta. No entra en la cabeza de nadie. Y después se fueron y lo dejaron tirado", denunciaron sus familiares.