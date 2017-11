El Gobierno local acepta dedicar a pagar deuda parte de la modificación del presupuesto

El alcalde, Xulio Ferreiro, anunció esta mañana que el Gobierno local acepta dedicar a amortirzar deuda municipal una parte de la modificación del presupuesto que se llevará al pleno mañana, aunque no los 5 millones de euros propuestos por los socialistas. Ferreiro exigió al grupo municipal del PSOE que detalle qué partidas de inversiones deben retirarse del proyecto, que tiene un montante de 9 millones de euros y que el Gobierno local pretendía dedicar a actuaciones en diferentes barrios de la ciudad.

En la junta de portavoces realizada esta mañana los socialistas insistieron en reclamar que se reduzca la deuda al considerar "de justicia" que se adopte esa medida si no se bajan los impuestos municipales. La portavoz del PP, Rosa Gallego, criticó hoy que el día previo al pleno aún no se sepa lo que se debatirá en la sesión, por lo que expresó su deseo de que no vuelva a producirse "otro lío absurdo" por las diferencias entre Marea Atlántica y PSOE.

El BNG apoya la propuesta del Gobierno local al considerar que las inversiones que plantea son "asumibles por todo el mundo" a excepción de las destinadas a la planta de Nostián, por lo que manifestó su temor a un "nuevo espectáculo en el pleno" entre socialistas y Marea por el desacuerdo en la negociación de los proyectos.