Vecinos y comerciantes creen que la firma YKK puede revitalizar la Ciudad Vieja

"Nos parece una noticia muy positiva, puede revitalizar la Ciudad Vieja y esperemos que tenga un efecto llamada", declaró ayer el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Ciudad Vieja, Adolfo López, en referencia a la próxima apertura en la esquina entre las calles Santiago y Tabernas de un local de la multinacional japonesa YKK, líder mundial en fabricación de cremalleras y que suministra a marcas como Zara o H&M.

La apertura de este establecimiento que aunará cafetería, showroom y tienda entre otros, ya supondrá la creación de varios puestos de trabajo (una diseñadora, dos auxiliares y un comercial en principio) en la ciudad, pero además supondrá un gran paso para una zona como la Ciudad Vieja que tiene la mayor parte de sus bajos cerrados.

"Es una buena noticia, sobre todo por su potencial, porque será un local vanguardista por lo que parece, y las vanguardias son las que mueven la sociedad. Puede que con su apertura se animen a abrir otros negocios en la zona, que no sean de hostelería. Puede atraer a otras marcas y ser un dinamizador", destacó el presidente de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja, Pedro Roque.

El portavoz de los comerciantes y empresarios de la Ciudad Vieja subraya que para esta zona es muy urgente un elemento que la dinamice después del parón que les ha supuesto el cierre del tráfico por la avenida de la Marina. "La gente no sabe llegar hasta aquí y los que llegan no saben dónde estacionar. De Juana de Vega para aquí es terrible. Con la iniciativa privada no llega, habría que crear un consorcio de rehabilitación, conseguir un casco viejo como se ha hecho en Vigo. También es cierto que los alquileres están sin control, por ese bajo que ha cogido la empresa japonesa pedían 1.600 euros", afirmó Adolfo López, que cree que sería necesario "dar facilidades" para llegar a la Ciudad Vieja, entre ellas "dar tickets de aparcamiento" a los clientes.

"Galicia ha perdido en el sector bancario y solo nos queda el turismo y el textil e Inditex es sin duda un factor de atracción, también para empresas auxiliares y de logística. Perdido gran parte del tejido empresarial y financiero, hay que potenciar la moda y el turismo. En este sentido, que se implanten empresas de este tipo es una buena noticia. En España y especialmente en Galicia los salarios son muy competitivos y podía aprovecharse. En Portugal sí se han puesto las pilas y da muchas facilidades de implantación a las empresas y en Irlanda realizaron reformas fiscales para atraer empresas y captó muchísimas, se ha recuperado totalmente de la crisis de las subprime", destacó David Galán, de la Escuela de Finanzas de A Coruña.

Este experto en economía y mercados subraya que con medidas fiscales y reduciendo la burocracia, se podría potenciar la implantación de empresas. "Tenemos buen clima, buenas infraestructuras y calidad de vida. Solo falla esto, hay que copiar lo que han hecho otros y por supuesto crear una marca es muy importante, genera miles de millones y tiene un efecto atracción. Así ha sucedido en Silicon Valley, por ejemplo. Hay que estar a las tendencias y a las nuevas tecnologías", agregó Galán.

La multinacional YKK, casi centenaria, además de cremalleras, botones, broches y otro tipo de cierres, también fabrica la maquinaria industrial con la que fabrica todos sus productos, pero además también ha entrado en el sector de la construcción sostenible, los edificios verdes.

Diseñan, por ejemplo, muros cortina (que recuerdan a las galerías de A Coruña) y fachadas de doble acristalamiento con dispositivos de sombreado para que no haya deslumbramientos por el sol ni suba demasiado la temperatura dentro.