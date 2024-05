A Coruña mantendrá las banderas azules que ya tenía en sus arenales

Galicia lucirá este verano un total de 125 banderas azules, mismo número que el año pasado, al sumar las 114 playas y los 11 puertos deportivos. Así, la gallega se consolida con la tercera comunidad con la mayor cifra de estos distintivos que anualmente reparte la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

En términos estatales, España ha obtenido un total de 729 banderas azules (638 playas, 102 puertos deportivos y siete embarcaciones turísticas) que ondearán a partir de junio, 18 más que en 2023.

En el caso gallego, hay 114 arenales galardonados este año que se extienden a lo largo de 53,5 kilómetros de costa y son uno más que en 2023. Ninguno de los que figuran en el listado reciben el distintivo, pero sí hay cinco que no lo tenían el año pasado y que lo recuperan: Lombiña-Cabío, en A Pobra do Caramiñal; Area Maior, en Malpica; A Ribeira, en Miño; Ladeira, en Baiona; y Xiorto, en Poio.

Por provincias, la de Pontevedra concentra de nuevo la mayoría de banderas azules de Galicia con más de la mitad, con un total de 60. Destacan las 17 de Sanxenxo, que lo convierten nuevamente en el municipio español con más distinciones. Mientras tanto, la provincia de A Coruña se hace con 38, seguida de las de Lugo, con 16.

En Pontevedra, las 60 playas con banderas azules se reparten entre 12 ayuntamientos: A Guarda (2), A Illa de Arousa (2), Baiona (6), Bueu (5), Cangas (6), Marín (4), Moaña (1), Poio (2), Ponte Caldelas (1), Sanxenxo (17), Vigo (12) y Vilagarcía de Arousa (2).

En A Coruña, hay 38 arenales con distintivo pertenecientes a 15 municipios: A Coruña (5), A Laracha (1), A Pobra do Caramiñal (1), Arteixo (7), Bergondo (1), Camariñas (1), Carballo (3), Dumbría (1), Ferrol (5), Laxe (1), Malpica de Bergantiños (1), Miño (2), Oleiros (5) y Ponteceso (3). En la ciudad de A Coruña se mantienen Riazor, Orzán, As Lapas (o praia do Areal), Santo Amaro y Oza.

A estas hay que sumar otras 16 playas con bandera azul en ocho ayuntamientos de la provincia de Lugo: Barreiros (2), Burela (2), Cervo (1), Foz (5), O Vicedo (2), Ribadeo (2), Viveiro (1) y Xove (1).

Puertos deportivos y 'Centros azules'

Aparte de las 114 playas, se han otorgado otras 11 banderas azules a puertos deportivos: el Real Club Náutico A Coruña-Marina Real (A Coruña), el Club Náutico de Sada, el Puerto Deportivo Sadamar (Sada), el Real Club Náutico de Portosín (Porto do Son), el Puerto Deportivo de Ribadeo, el Monte Real Club de Yates de Baiona, el Real Club Náutico Rodeira (Cangas), el Puerto Deportivo Pedras Negras (O Grove), el real Club Náutico Sanxenxo, el Club Náutico Portonovo (Sanxenxo) y el Puerto Deportivo Juan Carlos I (Sanxenxo).

De este último listado se cae el Club Náutico de Boiro-Marina Cabo de Cruz, que este año no presentó candidatura por encontrarse en obras, tal y como informa la Xunta.

Además, aunque no lucen bandera como tal, Adeac ha vuelto a reconocer la labor de los 'centros azules', en los que se engloban aulas de naturaleza, centros de recepción de visitantes y otras instalaciones dedicadas a la educación medioambiental. De los 87 galardones de este tipo de toda España, hay 15 en Galicia, tras la incorporación del Estaleiro de Purro, en Bueu, y del Centro de interpretación ambiental Foz do Miñor, en Baiona.

A todo ello se suman otros 49 'senderos azules' con los que cuenta la Comunidad gallega este año, que se sitúa a la cabeza de toda España, según se confirmó en un acto celebrado el pasado marzo.

Novedades a nivel estatal

Una de las novedades de este año es que Navarra debuta en el programa con su primera 'Bandera Azul' para la playa Bahía de Lerate en Guesalez. Aún quedan cuatro comunidades autónomas sin recibir ninguna distinción: Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón y La Rioja.

De este modo, las playas de España, que este año han conseguido 11 'Banderas Azules' más que el año pasado, mantienen el liderazgo a nivel mundial que alcanzaron en 1994, acumulando el 15% del total de los galardones, y seguida por Grecia y Turquía. Este año hay ocho nuevas playas en España con esta distinción y 33 que las recuperan en esta edición.

En cuanto a los puertos deportivos, que este año suben en cinco, España es el tercer país, por detrás de Países Bajos y Francia. En 2024 se han presentado 102 puertos (uno menos que el año pasado), por lo que el 100% ha conseguido la 'Bandera Azul'. En este caso, siete han recuperado el galardón y una la recibe por primera vez.

La Comunidad Valenciana continúa liderando el número de 'Banderas Azules' en España, con 159 (seis más que 2023), seguido de Andalucía, con 156 (+8) 'Banderas azules', Galicia, con 125 (igual que en el año pasado) distintivos, y Cataluña, con 118 (-2).

El resto de comunidades según el número de 'Banderas Azules' otorgadas son: Canarias (60, las mismas), Baleares (42 y +4), Murcia (34 y -1), Asturias (17 y +2), Cantabria (10 y -1), Extremadura (11 y -1), País Vasco (4, las mismas), Melilla (4, las mismas), Ceuta (2, las mismas) y Madrid (1, las mismas).

Además, siete municipios y sus correspondientes playas siguen con Bandera Azul desde el inicio del programa en 1987, sin ninguna interrupción, 38 años consecutivos: Alcalá de Xivert (playa El Carregador), Alicante (playa Sant Joan), Calpe (playa La Fossa), Campello (playa Carrer la Mar), Cullera (playa Sant Antoni), Gandía (playa Nord) y Oleiros (playa Bastiagueiro).

En 2024 se han reconocido a 88 centros de interpretación como Centros Azules en Andalucía (17), Asturias (6), Baleares (1), Canarias (4), Cantabria (4), Cataluña (10), Comunidad Valenciana (25), Extremadura (5), Galicia (15) y Región de Murcia (1).

En su primer acto oficial como secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez ha destacado que "las Banderas Azules en nuestras playas y puertos suponen un aliciente más".

"También es un motivo de orgullo para todos los ciudadanos y ciudadanas que aman, cuidan y protegen nuestro litoral y que están orgullosos de que el lugar en el que viven goce de tan excelente reconocimiento", ha añadido.

Menciones especiales

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) concede también 'Menciones Especiales' a tres municipios con Bandera Azul que realizan mayores esfuerzos en relación con la educación ambiental, los servicios de socorrismo y la accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad.

El Jurado de la 'Mención Especial de Accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad' decidió otorgar las menciones a Chiclana de la Frontera (Cádiz), Torrevieja (Alicante) y Xilxes (Castellón).

El Jurado de la 'Mención Especial a los Servicios de Socorrismo' consideró premiar a San Fernado (Cádiz), Málaga (Málaga) y Teulada (Alicante). Por último, el Jurado de la 'Mención Especial de Educación Ambiental' reconoció a Alcudia (Baleares), Castro-Urdiales (Cantabria) y Roquetas de Mar (Almería).