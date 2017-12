El tuitero que deseó "un tiro" al alcalde admite su error y se disculpa

El usuario de Twitter que deseó al alcalde, Xulio Ferreiro, "un tiro en el occipital" o un final como el de Carrero Blanco -el presidente del Gobierno con Franco asesinado por ETA en 1973 al hacer explosionar el vehículo en el que se desplazaba- admitió en la red social al día siguiente de sus comentarios que se había equivocado con su actitud y pidió disculpas, argumentos que utilizará si es juzgado en los tribunales, según aseguró ayer a este diario. Ferreiro denunció los hechos y la Policía Nacional identificó al hombre tras iniciar unas pesquisas. El caso ha llegado al Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña, que investiga al tuitero como presunto autor de un delito de injurias.

Consultado ayer por este periódico, el tuitero comentó que, dado que la denuncia ha llegado al juzgado, expondrá los tuits de disculpa publicados para "justificar el error". "Si las leyes creen considerarme culpable de algo más que de un mal momento, asumiré lo que se me diga, pero creo que queda claro que ni me escondí tras un perfil anónimo evitando cualquier acción contra mí ni que fue un comentario del que me sienta orgulloso", reconoce. Un delito de injurias suele castigarse con una multa, aunque el Código Penal también establece penas como la inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público.

El usuario de Twitter aseguró que "en ningún momento" tuvo intención de instigar a acciones contra la integridad física del alcalde y admite que considera "impensable incitar a actos violentos" hacia Ferreiro. Para defender esta postura, resaltó que en el tuit del 11 de noviembre, en el que había escrito "Quizás el golpè [sic] definitivo sería meterle a @XulioFerreiro @mareatlantica un Tiro en el Ocipital... [sic]", no pretendía provocar ninguna acción contra el alcalde, al utilizar el adverbio y el verbo "quizá sería", vocablos con los que, añade, "ni afirma ni indica ni promueve".

El investigado matiza que no cerró su cuenta en la red, sino que la agregó a otra que también tiene para "evitar la entrada masiva" de mensajes en su contra. Sí admite que borró el mensaje en el que deseaba un disparo para Ferreiro, que acompañó con una foto del alcalde con un sombrero de tipo mexicano en un acto en el ayuntamiento, y pidió disculpas públicamente a través de Twitter. Menos de una hora después de ese tuit publicó otro, que también borró, en el que escribió: "La Solución parar [sic] La Coruña sería la, misma para Xulio Ferreiro que para Carrero Blanco subir a los cielos...".

"Ya he explicado que reconozco que está fuera de lugar y he borrado y pedido disculpas", reconoció el sospechoso del delito en un tuit del pasado 12 de noviembre, que atribuye sus palabras hacia el alcalde a "una desagradable circunstancia que me sacó de mis casillas por ser sumamente agobiante y encolerizado solté esa bravuconada, que no va más allá". El hombre publica también el mismo día otro mensaje en el que se disculpa en respuesta a un comentario del concejal de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, censurando uno de sus tuits.