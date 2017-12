Concello y Xunta buscarán otra parcela en la zona de Santa Lucía para el centro de salud

Concello y Xunta se dan "unos días" para decidir el futuro del edificio de Santa Lucía y su futura reforma. El alcalde, Xulio Ferreiro, y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, se reunieron esta mañana para desbloquear esta situación, en la que el Gobierno local defiende que se pueden compatibilizar los usos de mercado y de centro de salud y la Consellería se opone a instalarse en un inmueble de varias alturas, porque considera que no es la mejor solución.

Sobre la mesa están ahora dos posibilidades: reordenar el proyecto de reforma realizado por el arquitecto Manuel Gallego Jorreto, que diseñó el mercado en 1980 y ahora también su rehabilitación; y buscar una parcela en el entorno de Federico Tapia que se adapte a los requerimientos de Sanidade, como que el centro de salud se ejecute en una sola planta.

La parcela municipal que el Concello le había ofrecido a la Xunta en el Paseo das Pontes para construir allí un nuevo centro sanitario no está ya sobre la mesa como una posibilidad, ya que, según ha explicado el conselleiro, está demasiado lejos de la zona de influencia.

Estas dos alternativas implican que quedan descartados tanto el actual proyecto de Gallego Jorreto, como el terreno del Paseo das Pontes. El Concello, según explicó en varias ocasiones el alcalde, Xulio Ferreiro, carece de más terrenos en propiedad en esta zona, por lo que la parcela o el emplazamiento que se busque como solución podría no ser municipal.

"La solución pasa por reconfigurar el proyecto, aunque no sea el deseado por el Sergas, pero que le permita algo más que el actual edificio, vamos a ver si es viable, y otra premisa que compartimos es que no se puede hacer el centro de salud a costa del mercado o de hacer un mercado que no sirva para dinamizar el barrio. Vamos a ver si, en el entorno de A Falperra y Santa Lucía hay alguna otra ubicación", ha explicado Ferreiro.

Sobre la remodelación del proyecto, Vázquez Almuíña explicó que, actualmente hay dos edificios "uno muy alto, que podía ser el centro de salud, y otro, que es el mercado". La reordenación implica "hacer compatible" los dos usos.

"Queremos mejorar Federico Tapia en una localización próxima a ese centro, que podría ser Santa Lucía. No pedimos mayor edificabilidad sino la posibilidad de remodelar los volúmenes que hay ahí. Redistribuir los volúmenes para que sea más funcional", ha explicado Almuíña, que aboga por "ampliar la planta" del mercado para poder instalar el centro sanitario.



Sobre los plazos, el alcalde aseguró que, el "Concello tiene prisa" en reformar el mercado, pero que esta decisión debe ser bien estudiada, ya que repercutirá en la vida de la ciudad durante los veinte o treinta próximos años.

Vázquez Almuíña, tras su reunión con el alcalde y los concejales de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, y de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, recibió a los representantes de la oposición y, para la tarde, tiene prevista una cita con la asociación de vecinos y comerciantes de A Falperra.