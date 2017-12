Nueve de cada diez vecinos de la comarca acceden a la ciudad en vehículo privado

Nueve de cada diez personas que acceden a la ciudad desde los ayuntamientos del área metropolitana lo hacen en su vehículo privado aunque el 61% de los desplazamientos que se realizan dentro de la ciudad son a pie, en autobús y en bicicleta, según explicó ayer el alcalde, Xulio Ferreiro, en la entrega del premio XII galardón anual de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF) a la familia Prada, de la Compañía de Tranvías de A Coruña. Son datos nuevos con los que el Concello está diseñando su nueva estrategia de movilidad, que va más allá de las fronteras del Ayuntamiento, según fuentes municipales.

Y es que el alcalde abogó ayer por la puesta en marcha del área metropolitana como una herramienta para facilitar la vida a los vecinos y para que los servicios se presten de una manera más coordinada.

Para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "lo importante, antes de constituir el área metropolitana" es que los servicios metropolitanos sean efectivos. "No vaya a ser que constituyamos el área y no funcione el transporte. Yo creo que es un instrumento útil y que, en cuanto haya consenso de los concellos que forman el área, podremos avanzar, pero eso no corresponde ya a la Xunta", dijo ayer el presidente del Gobierno gallego, al que el alcalde, Xulio Ferreiro, recordó que los diez municipios de la comarca habían iniciado ya las tareas previas para la constitución de este ente supramunicipal.

"Estamos impulsando una área metropolitana de verdad, seria, respaldada por la ley, con competencias propias y una financiación suficiente que pueda gobernar desde aquí y no desde Santiago el transporte público en la gran Coruña de As Mariñas", explicó y volvió a solicitar, como hace un año, "lealtad y compromiso" del presidente de la Xunta.

Feijóo ironizó ayer, en el discurso que puso el punto final a la entrega del premio de la empresa familiar, con que el Ayuntamiento de Vigo, a pesar de haber constituido el área metropolitana, careciese de servicios supramunicipales.

Ferreiro hizo referencia también en su discurso a los datos de una encuesta "realizada en los diez concellos del área para saber en detalle" cómo se mueven los coruñeses y los que no residen en la ciudad pero la visitan. Es, según explicó el regidor municipal, una guía para saber cómo nos movemos y cómo nos podríamos "mover con otro modelo, más eficiente y más sostenible". El siguiente paso que se dará en este sentido será en los próximos días, ya que el Gobierno local ha invitado a María Pita a los alcaldes de los municipios que sostienen los cimientos de esta nueva entidad para compartir las propuestas formuladas por los vecinos para la creación de este ente comarcal que nace con vocación de gestionar servicios comunes. La reunión iba a celebrarse mañana, aunque tuvo que ser pospuesta por problemas de agenda de algunos regidores. Dos de los que pertenecen el Partido Popular, los de Arteixo [Carlos Calvelo] y Abegondo [José Antonio Santiso] avanzaron ya a este diario que no asistirán a esta reunión. En Carral, donde también gobierna el PP, no se celebraron estas reuniones.

El alcalde habló también ayer, durante su discurso, del cambio en las rutas del bus urbano para adaptarlas a la nueva realidad de la ciudad, ya que ahora las líneas del transporte metropolitano tienen paradas en el centro y no detienen su camino en la estación.

Esta reordenación de los itinerarios formaba parte del programa con el que Marea Atlántica concurrió a las elecciones municipales y es un punto sobre el que todavía no se han introducido cambios. La idea inicial era que los trayectos fuesen más cortos y que todos los barrios se conectasen a través del centro y que estas líneas conviviesen con otras circulares, que conectasen los barrios con lugares "generadores de movimiento", como los centros hospitalarios.

Ferreiro defendió ayer que la apuesta por la movilidad en la ciudad era seria y que, en los presupuestos de 2018, este servicio contará con cerca de veinte millones de euros, un 3,17% más que este ejercicio. La inversión en esta partida aumentará más del 8%, en parte, gracias a la puesta en marcha de los fondos europeos DUSI, para el desarrollo urbano.

Feijóo agradeció ayer al Gobierno local su posición para "entender el transporte metropolitano". "En A Coruña no se mira a las personas por si viven en el Concello o no sino que se hace en clave de transporte metropolitano y, si una persona de Ourense tiene un familiar en el hospital y usa la tarjeta metropolitana en el bus urbano, ese transbordo no se le cobra", explicó el presidente de la Xunta, que aseguró que no encuentra esa colaboración en otros ayuntamientos.