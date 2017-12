Cortes de tráfico mañana por la celebración de la San Silvestre

Llega el último día del año y con él la tradicional carrera San Silvestre de A Coruña, que se celebra el día 31 de diciembre a partir de las cinco de la tarde. El recorrido, similar al de los últimos años, provocará cortes de tráfico en algunas zonas de la ciudad. Con salida en el Obelisco, el pelotón de corredores se dirigirá hacia Juana de Vega y plaza de Pontevedra hasta el paseo marítimo. Esta zona se cortará a los vehículos quince minutos antes del pistoletazo de salida. Cuando avancen hacia Modesta Goicouría, durante 10 minutos quedará cortada la conexión entre plaza de Pontevedra y San Andrés en ambos sentido.

Ya en el paseo marítimo, los participantes continuarán por el carril más cercano al mar, que quedará inutilizado para el tráfico. Los coches sí podrán circular por el otro carril, que será de doble sentido. En Adormideras, donde puede haber más dificultades para los peatones, habrá un paso permeable dirigido por un guardia, que permitirá el paso siempre y cuando no haya corredores.

También habrá cambios en los itinerarios de las líneas de autobús. Según informa la Compañía de Tranvías, desde las 15.30 horas, las líneas 1, 1A, 2, 2A, 5, 17, 23 y 23A circularán desde la plaza de Ourense por la avenida do Porto, tanto a la ida como a la vuelta, haciendo paradas provisionales a la altura del Kiosko Alfonso, también en los sentidos de ida y vuelta, excepto la línea 5 que dará la vuelta por San Andrés, su itinerario habitual. Durante el tiempo en que las líneas 3 y 5 no puedan bajar a Adormideras, desde San Amaro continuarán por la avenida de Navarra hasta la ronda de Monte Alto, donde darán la vuelta para volver por avenida de Navarra, calle de la Torre, plaza de España, San Andrés y plaza de Pontevedra. La línea 3A realizará su itinerario habitual, aunque sin bajar a Adormideras durante el tiempo de paso de los corredores.

El último paso por meta será aproximadamente una hora y media después de la salida, aproximadamente a las 18.30 horas, cuando los coches podrán volver a circular con normalidad.