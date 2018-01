Respuesta a un suspenso masivo

Aproximadamente un centenar de alumnos de la asignatura Análisis Económico de las Organizaciones (AEO) del grado de Administración y Dirección de Empresas firmaron ayer un documento en el que acordaron solicitar a la Universidade da Coruña el cambio del coordinador de la asignatura tras el examen del 8 de enero, que se saldó con un suspenso masivo. Gran parte de los alumnos de esta asignatura, aunque no todos, acudieron ayer a la revisión del examen que les puso el profesor tras haber suspendido todos menos dos en primera instancia. En segunda, después de que el docente modificase los criterios de corrección, aprobaron pocos más, menos de diez.

Y es que, cuando ya habían realizado la prueba, el profesor les envió un correo a los estudiantes en el que les informaba de que había rebajado la penalización de las respuestas incorrectas, algo que, de haber sabido antes, podría haber variado alguna de sus contestaciones.

Cuando los alumnos se sentaron en el aula para enfrentarse a las veinte preguntas tipo test, creían que su calificación, tal y como les había explicado el profesor, dependería de los aciertos que sumasen -cada uno valía medio punto- y de los errores que cometiesen, que les restarían 0,34. Cada uno jugó sus bazas al llegar a la prueba pero casi ninguno consiguió esquivar el suspenso. El profesor, entonces, decidió cambiar el criterio y rebajar la penalización a 0,17 por cada error.

Los alumnos -que representan a la mayoría de los matriculados en esta asignatura de tercer curso- se quejan de que las preguntas tipo test que se les formularon no se corresponden con el temario que se les impartió en clase.

La Universidade da Coruña, a preguntas de este diario, no quiso ofrecer ninguna explicación de lo acontecido en el aula, ni antes de la revisión ni después de ella. Los alumnos enviaron también un escrito al defensor del estudiante para poner en su conocimiento este suspenso masivo.

Los alumnos que firmaron ayer el documento, ya dan por perdida esta convocatoria, por lo que, han acordado solicitar el cambio de coordinador de la asignatura, para que sea la otra profesora que imparte esta materia la que se encargue de poner el examen. Esta moción está apoyada por cerca de un centenar de estudiantes. En la revisión, los alumnos solicitaron al profesor que les dijese cuáles eran los contenidos que tenían que estudiar para no verse en la misma situación en julio porque, en algún caso, pensaban que se habían confundido de examen e, incluso, pusieron encima de la mesa la posibilidad de que algunos de los aprobados consiguiesen traspasar la barrera del suspenso respondiendo "a voleo".

El profesor, en este encuentro, alegó que había puesto una prueba de dificultad "media" y cargó sobre sus alumnos la culpa de no haber sacado mejores notas. Los jóvenes aseguran que la materia "no es difícil", pero que es imposible demostrar que la manejan en un examen así. Lamentan, además, que esta asignatura, en otras facultades, tiene un 70% de aprobados, mientras que en A Coruña siempre es muy bajo en enero. No tanto en julio ya que, según los alumnos, el coordinador de la asignatura repite el examen.