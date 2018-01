Las asociaciones vecinales conocen los "proyectos de barrio" del presupuesto

Las asociaciones de vecinos de la ciudad conocieron ayer los detalles del presupuesto de 2018 que fue aprobado en el Pleno el pasado diciembre. Los representantes de los coruñeses pudieron saber qué proyectos se pretenden desarrollar durante este año y las actuaciones que se prevén realizar en los barrios.

Reunidos en el Ayuntamiento, el alcalde, Xulio Ferreiro, y los concejales del Gobierno local mantuvieron conversaciones con los presidentes o representantes de las entidades vecinales y contestaron a algunas de sus preguntas.

Según uno de los asistentes, el presidente de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja y miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y su área metropolitana, Pedro Roque, la sensación tras conocer el presupuesto fue que "se apuesta por proyectos de barrio". Aunque no especificó cuáles, sí reveló que se trató el tema del centro de salud de Santa Lucía así como la peatonalización de la Ciudad Vieja, pero no quiso profundizar en ello. "Es algo que ya hemos hablado, hemos mantenido reuniones sobre el proyecto de la Ciudad Vieja y no era el momento de seguir con eso", manifestó Roque.

Durante la reunión, los miembros del Gobierno local se encargaron de realizar una explicación general de los presupuestos. Las asociaciones vecinales aprovecharon el momento para "mostrar su preocupación por el estado de las infraestructuras y espacios de cada barrio", según relató el representante de los vecinos de la Ciudad Vieja.

El alcalde, Xulio Ferreiro, indicó que en este presupuesto para 2018 se dedica "un gran esfuerzo" a acciones para combatir contra la desigualdad, así como construir un espacio público accesible y de calidad, mejorar la red de equipamientos públicos o impulsar las políticas de fomento de empleo, entre otras cosas.