Setex aplaza el cobro del recargo de la ORA pero no renuncia a aplicarlo

Setex-Aparki, la concesionaria del servicio de la ORA, niega que haya renunciado a cobrar los gastos de gestión de la aplicación mediante la que se pueden pagar las tarifas con el teléfono móvil, como informó ayer el Concello. El presidente de la empresa, Jaime López de Aguilar, aclaró hoy que la única decisión adoptada es aplazar, tanto en A Coruña como en todas las ciudades donde opera, el cobro del 10% de cada recarga que se haga en la aplicación, previsto para el próximo lunes, mientras se contesta al requerimiento efectuado por el Gobierno local, que le exige que no aplique ningún recargo.

López de Aguilar señala que la cantidad que la concesionaria pretende cobrar no es un aumento de las tarifas, sino unos gastos de gestión de una aplicación que permite aparcar en varias ciudades españolas, de forma que si no se emplea, el usuario no ve incrementado el coste de la ORA. Según afirma, el pliego de condiciones del concurso mediante el que se le adjudicó el servicio permite este cobro, por lo que considera que la decisión adoptada es "respetuosa" con la oferta realizada en su día.

Cuando comience a aplicar el recargo, Setex-Aparki pondrá en marcha, de forma temporal y mientras se "clarifica" el requerimiento municipal, una medida con la que devolverá el 10% de la tarifa que se abone mediante el teléfono móvil, aunque destaca que esto no supone una renuncia a su derecho a cobrar ese porcentaje.

El Gobierno local replicó a esta aclaración que se mantendrá "firme y vigilante" contra el cobro de la comisión, a la que califica de "injusta" porque considera que "no se adecua a la oferta presentada por la concesionaria" en el concurso, en la que manifestó que el pago a distancia no tendría costes para los usuarios. El Ejecutivo municipal asegura que "no permitirá" que se aplique "ningún tipo de recargo" ni que se causen molestias a los usuarios de la aplicación.

Si Setex Aparki incumple el contrato, advierte el Concello, se seguirán las "acciones que sean necesarias", entre las que menciona la posibilidad de sanciones.