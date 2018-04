La Xunta aportará 20 millones para adquirir la mitad de los muelles de Calvo Sotelo y la Batería

La Xunta aportará 20 millones de euros para garantizar la titularidad pública de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo, que se integrarán en una propiedad compartida con la Autoridad Portuaria de la que la administración autonómica tendrá el 51%, mientras que el resto será del Puerto. Así lo anunciaron esta mañana el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras la firma de un protocolo mediante el que aseguraron que se "garantiza" la propiedad pública de ambos muelles, así como de La Solana, que no se subastarán gracias a esta iniciativa.

El acuerdo incluye además el derecho de la Xunta a tener una participación, cuya cuantía no se detalló, en la propiedad del muelle de San Diego una vez que terminen las actuales concesiones, que finalizan en 2027. Otro de los anuncios realizados es que la construcción del enlace ferroviario del puerto exterior se financiará entre Adif y Puertos del Estado. Este último organismo utilizará para ello el Fondo de Accesibilidad Marítimo-Terrestre, dotado con 500 millones. La vía férrea hasta punta Langosteira tendrá un coste de 140 millones y el presidente de la Xunta aseguró que Fomento se compromete a licitarla en la primera mitad de 2019.

Feijóo invitó al Ayuntamiento y a la Diputación a integrarse en el condominio que crearán con los muelles de la Batería y Calvo Sotelo y justificó que no se les ofreciese participar en este protocolo por el hecho de que no tienen competencias en materia portuaria, a pesar de que al inicio de su intervención advirtió de que la Xunta no es responsable de la financiación del puerto exterior.

En alusión a las críticas del Concello coruñés sobre la exigencia de que los muelles conserven su carácter público, el presidente de la Xunta distinguió entre las "políticas de las soflamas y las de los hechos" y añadió: "Siempre hemos cumplido con el Concello de A Coruña, por encima de los signos políticos".

El acto realizado en la Autoridad Portuaria se desarrolló con la protesta en el exterior de un grupo de personas que exhibieron una pancarta con el lema "Se vende ciudad. Razón Autoridad Portuaria" y que corearon "A Coruña no se vende".