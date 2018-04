Los cooperativistas exigen al Concello y a Fenosa que permitan vivir ya en el ofimático

La paciencia de los cooperativistas del ofimático, gran parte de ellos a la espera de recibir del Concello las licencias de ocupación de sus viviendas construidas, se está agotando. Cuatro propietarios intervinieron ayer en el Dillo ti celebrado en el vivero municipal de empresas Accede Papagayo para exigir al Gobierno local y a Unión Fenosa Distribución que concluyan los trámites pendientes desde hace meses para que puedan entrar de una vez en los pisos que llevan años pagando.

A la cita mensual con el alcalde y sus concejales acudieron más cooperativistas, algunos muy enfadados, y volvieron a pedir plazos para el fin de los trabajos sin acabar y reclamaron al Ejecutivo y a la compañía eléctrica que dejen de culparse de los retrasos. "No queremos llegar a movilizaciones, pero tendremos que hacerlo si no queda otra", advirtieron dos propietarios.

El concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, ausente ayer por motivos personales, admitió hace una semana que veía "la luz al final del túnel" para la apertura del ofimático. El alcalde, Xulio Ferreiro, reiteró, tras reivindicar los esfuerzos del Concello por desatascar la ocupación de los pisos, que "la cosa está cerca". ¿Qué es lo que falta? "Fenosa tiene que hacer el enganche eléctrico", resumió el regidor, que evitó estimar los plazos que volvieron a demandar los cooperativistas.

Este paso consiste en que la empresa solicite a la Xunta el alta de suministro en la zona urbanizada del polígono para que las cooperativas puedan hacer las pruebas eléctricas previas a la concesión, por parte del Concello, de las licencias de ocupación. Ferreiro firmó esta semana el convenio que rige la entrega de las infraestructuras para que la empresa pida el alta, pero Fenosa, consultada por este diario, afirma que aún no la ha solicitado porque no ha recibido ese acuerdo.

Hay otro trámite que debe realizar Fenosa al que ayer no se refirió el alcalde: la retirada de tres torres de media tensión en la zona. El desmontaje, que afectará al suministro de parte de las viviendas de San Vicente de Elviña del ámbito del ofimático situadas al otro lado de Alfonso Molina, no se hará hasta que no se asegure corriente eléctrica alternativa para estas casas, pero, según la compañía, el Concello y Fenosa todavía no han formalizado la propuesta que están analizando.

El resto de trabajos que corresponden al Ayuntamiento ya están terminados, aseguró el alcalde y la concejal de Medio Ambiente, María García: el pintado de las vías del polígono y el diseño de las zonas verdes y los contenedores que se crearán e instalarán en cuanto los cooperavistas ocupen sus pisos. "No puedo admitir que digáis que no se está haciendo nada. El ofimático es la preocupación número uno del Concello", dijo ayer Ferreiro a los cooperativistas.