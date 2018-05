El visionario del área metropolitana coruñesa

No tenía pensado hablar en el acto, por lo que cuando le invitaron a sentarse en la mesa destinada a los oradores y luego a hablar, Andrés Fernández-Albalat (A Coruña, 1924) no dudó en calificarlo como un "asalto". Pero cuando rememoró el proyecto urbanístico La Ciudad de las Rías, del que ahora se cumplen 50 años y del cual fue su impulsor, se preguntó: "¿Fue una utopía?, puede que sí, pero a veces las utopías son realidades prematuras y lo importante no es lo que anuncian, sino lo que denuncian".

Con la experiencia acumulada en una larga vida y en una brillante carrera profesional, el veterano arquitecto manifestó: "La vida se acaba, pero el haber vivido perdura, y fue mucho lo que se vivió en los años sesenta alrededor de La Ciudad de las Rías". Fue precisamente el impacto que esa iniciativa tuvo en aquel tiempo lo que llevó a Javier González Harguindey, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, a coordinar la edición de un libro para conmemorar el medio siglo transcurrido desde la publicación del primer artículo de Fernández-Albalat sobre el proyecto en agosto de 1968.

La Ciudad de las Rías fue financiada por la Diputación, que contrató a un equipo de arquitectos y sociólogos para diseñar una propuesta de intervención metropolitana entre A Coruña y Ferrol. El libro que ahora repasa ese proyecto está editado por el organismo provincial, cuyo presidente, Valentín González Formoso, calificó de "visionarios" a quienes hace cincuenta años entendieron que el avance urbano debía ir en la misma línea en la que hoy se piensa. Por eso manifestó que es un "auténtico orgullo ser herederos" de aquellos pioneros y que su gobierno "toma nota de hacia dónde hay que ir".

Harguindey destacó el "papel clave" del sociólogo Mario Gaviria, recientemente fallecido, en la redacción del plan, para cuya recuperación hubo que recabar documentos en bibliotecas de toda la provincia y de Madrid con el fin de reunir los 22 volúmenes de que llegó a constar. La Ciudad de las Rías se enfocó inicialmente como un plan comarcal que pretendía buscar la integración de los municipios comprendidos entre Ferrol y A Coruña, que luego se amplió a Valdoviño y Arteixo.

Para Emilio Quesada, asesor jurídico de la Diputación en aquel momento, "la idea quebró por la falta de consenso que era imprescindible entre los ayuntamientos". Recordó que Ferrol se negó a participar porque pensaba que el proyecto era una "encerrona" y lo desechó ante la pujanza que vivía entonces la ciudad gracias a su industria y los astilleros. El fracaso del proyecto hizo que se intentara reorientar como un plan especial, pero no fue aprobado por la Comisión Provincial de Arquitectura y Urbanismo. Quesada expresó su deseo de que la Diputación "sea capaz de restaurar la idea de Albalat", ya que cree posible unir las áreas metropolitanas de A Coruña, Ferrol y Betanzos.

Felipe Peña, uno de los arquitectos que participó en el proyecto y hoy profesor en la Escuela de Arquitectura, apuntó que hubo que negociar el plan "ayuntamiento por ayuntamiento", lo que fue "bastante complicado" y acabó por echar por tierra el proyecto ante las reticencias de los alcaldes. Y es que La Ciudad de las Rías se proponía establecer la planificación del suelo en todos los municipios que abarcaba "en medio del caos urbanístico de los sesenta", según señaló Peña, para quien aquel proyecto "va a seguir ayudando a ordenar este territorio" ante la falta de un acuerdo para la creación del área metropolitana.

El arquitecto consideró que en la iniciativa de Fernández-Albalat "hay conclusiones útiles para el área metropolitana", a pesar de la evolución experimentada por este territorio en el último medio siglo. También Valentín González Formoso se refirió al momento actual al proclamar que las instituciones tienen "la obligación de desarrollar el área metropolitana", de la que dijo que no puede ser el escenario de una "batalla política".

El presidente de la Diputación invitó a tomar la palabra al responsable de Urbanismo en el organismo provincial, Francisco Freire, quien se pronunció a favor de "continuar la labor" de La Ciudad de las Rías mediante la investigación sobre las áreas supramunicipales. También estimó que el futuro de Galicia "depende mucho del área urbana A Coruña-Ferrol" y que la división provincial de hace 200 años "no responde a la realidad actual".