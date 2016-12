Barreda: "Esperamos que este año la moto vaya bien"

El piloto español Joan Barreda señaló que afronta la nueva edición del Dakar con mucha confianza después de que el trabajo realizado durante el año les haya permitido conseguir una mayor fiabilidad de la Honda CRF450 con la que competirá.

"Este año, intentamos marcar una hoja de ruta y trazamos un programa que hemos seguido al pie de la letra. Estoy contento. El objetivo ha sido el desarrollo de la moto. Me ha permitido correr algunas carreras, que no son las habituales, pero también he tenido que renunciar a algunas carreras del Campeonato del Mundo", indicó.

El piloto castellonense, que viajó ayer hacia Asunción (Paraguay) donde afrontará su sexta participación en el Dakar, añadió: "Hemos hecho un buen programa de resistencia de la moto. Tenemos mucha confianza y esperamos que este año la moto vaya bien".

Tras su retirada prematura de la competición en las dos últimas ediciones del Dakar, Barreda ha dedicado toda la temporada 2016 al desarrollo de moto, por lo que ha tenido que sacrificar algunas carreras del Mundial para poder llevar a cabo un buen programa de resistencia, junto a los integrantes de su estructura. La 39ª edición del rally más duro del planeta, que arranca el 2 de enero, es el gran reto para el piloto AMV.