Luis Enrique: "La única manera de presionar al líder es ganarlo todo, lo que implica obligación"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró ayer que la "única manera de presionar" al Madrid, líder de la Liga, es ganando los partidos que quedan y, ello implica, en su opinión, una "obligación" por parte de su equipo.

El preparador del equipo azulgrana dijo, en la rueda de prensa previa al encuentro de hoy, que su equipo todavía tiene margen de error, si bien admitió que no se encuentra en la situación que le gustaría estar. "Sí (que hay margen de error), seguro que no hay ningún equipo que gane todos los partidos de Liga. Pero es evidente que no estamos en la situación que queremos estar y la única manera de presionar al líder es ganando todos los partidos y eso implica obligación", explicó y analizó al Villarreal: "Ellos quieren el balón como nosotros y no nos lo van a regalar. Vamos a necesitar una muy buena presión y ser fiables y precisos".