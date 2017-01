Asalto al Mundial de Superbikes

Borja Sánchez está en una nube. Ayer se hacía oficial que el coruñés participará en el próximo Mundial de Superbikes con el equipo madrileño MS Racing en la nueva categoría Supersport 300. El coruñés es uno de los cuatro pilotos españoles seleccionados de los 35 confirmados para competir en esta modalidad. La primera cita del calendario será a principios de abril en el circuito de Motorland (Aragón) por lo que tiene cuatro meses por delante de trabajo y adaptación a la que será su nueva moto, una Yamaha R3. "La verdad es que estoy muy contento, lo sabía desde hace unas semanas pero hasta hoy -en alusión a ayer- no se hizo oficial. Era una de las alternativas que teníamos sobre la mesa y al final es otro sueño que se ha hecho realidad", expresa Borja Sánchez.

El joven piloto, que la pasada temporada consiguió una meritoria tercera posición en el Campeonato de España de Velocidad de Moto 3, se encuentra estos días entrenando en el circuito de Chiva, Valencia, con el objetivo de ponerse a punto. "La que será mi moto para el Mundial no la he podido probar, aún quedan cosas por hacer en ese sentido. Los entrenamientos los estoy haciendo con motos pequeñas, es decir, entre 75 y 83 centímetros cúbicos, pero en general, de lo que se trata es de ir adaptándose y, sobre todo, de divertirse sobre la moto", relata el coruñés.

Acerca del reto que supondrá adaptarse a su nueva Yamaha, Sánchez se muestra seguro ante el cambio técnico que implica: "Será la primera vez que me suba a una moto de este tipo y espero adaptarme bastante bien. Tengo unos cuantos meses por delante para hacerlo". A su lado estará un viejo conocido del herculino, Dani Valle, con el ya compartió muchos circuitos en la categoría de Moto 3. "Nos conocemos perfectamente a nivel profesional. Cada uno tratará de hacerlo lo mejor posible", añade.

Borja Sánchez es, además, uno de los cuatro españoles seleccionados de los 35 pilotos confirmados para competir en el próximo Mundial de Superbikes. "El hecho de ser unos de los cuatro privilegiados, y el único gallego, hace que todavía tenga más valor lo que he conseguido. En Galicia, los pilotos no tenemos muchas oportunidades para probarnos. Tenemos que ir a los circuitos de Valencia o Cataluña, donde está concentrado buena parte del motociclismo nacional", explica.

Un esfuerzo que, sin duda, ha llevado a Borja Sánchez a cumplir un nuevo sueño en su carrera profesional y frente al cual parece no ponerse límites. "El objetivo ahora es quedar entre los tres primeros y, muy especialmente, aprender todo lo que pueda de mi paso por el Mundial de Superbikes. Sé que necesito un tiempo para adaptarme al campeonato, pero el objetivo que me marco con cada nuevo reto que se me pone por delante es siempre exigente", sentencia el piloto coruñés.