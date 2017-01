Mañana en Pumarín, además de la Copa Princesa de Asturias entre el Oviedo y el Burgos habrá también un duelo coruñés. El de Mario Cabanas y un Carlos Martínez (A Coruña, 1996) que se ha ganado la confianza de su técnico y disfruta con cada paso sobre el parqué. No es un jugador de marcarse objetivos sino de ir partido a partido dando su máximo rendimiento. Sabe que el Burgos tiene "una plantilla muy completa" que no les pondrá las cosas fáciles, pero la afición les servirá como "un plus de energía". No piensa en la Copa como un trofeo que colocar en las vitrinas, sino una motivación para afrontar lo que queda de temporada. Quizá en la siguiente vuelva a vestir la camiseta del Leyma. No lo descarta.

-¿Cómo afronta la cita de mañana en Pumarín, donde estará en juego la Copa Princesa?

-Es cierto que es un partido muy especial pero tampoco lo afrontamos de una forma diferente a los demás partidos de la temporada. Es el más importante porque es el siguiente que jugamos y es cierto que hay un título en juego pero iremos a tope como en todos los demás.

-Además juegan en casa, ¿supone un extra de motivación para superar al Burgos?

-Sí, por supuesto. Nuestra afición aquí en nuestra cancha nos apoya mucho y nos da un plus de energía. Se ve en los resultados.

-¿Entra la Copa en los objetivos del club o lo considera más bien un añadido?

-Bueno, está claro que sería un premio. No está marcado como un objetivo pero sí queremos hacerlo lo mejor posible. No tiene por qué no entrar en esa lista conseguir un título o la liga.

-¿Qué supondría para usted personalmente ganar mañana?

-Es un título que me haría muchísima ilusión. Sobre todo porque sería una motivación para el equipo y personalmente para seguir trabajando el resto de temporada..

-¿Cuál cree usted que será la clave del partido?

-Tenemos que jugar con mucha energía como en todos los partidos de casa. Sabemos las amenazas ofensivas de ellos. Tenemos que hacer lo que diga el entrenador, lo que estamos trabajando y parar a sus jugadores clave.

-Uno de ellos es el recién llegado Mario Cabanas, también coruñés. ¿Lo conoce?

-Lo conozco de haber jugado contra él pero no tenemos una relación personal. Sí que hemos coincidido un par de veces jugando.

-¿Será uno de esos jugadores que el Oviedo debe vigilar de cerca durante los 40 minutos de partido?

-Sí. Pero la verdad es que tienen una plantilla muy completa y todos los jugadores son importantes. Es cierto que igual hay que tener más cuidado con unos que con otros pero todos son importantes.

-Dejando la Copa a un lado y hablando de la liga, ¿cómo ve al equipo de su ciudad, el Leyma Coruña?

-Bien. Vinieron aquí (a Oviedo) en la primera vuelta con alguna baja importante, pero es un equipo que juega muy bien con un baloncesto muy alegre y tienen jugadores con mucha calidad. Es un equipo claro para estar en la zona de arriba y lo está demostrando.

-Ya vistió la camiseta naranja, ¿le gustaría volver y jugar en el Palacio de los Deportes de Riazor?

-No lo sé. El tiempo lo dirá. Está claro que sería bonito pero no lo sé.