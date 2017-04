Imputados por organización criminal y corrupción los detenidos del Eldense

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha resuelto, en relación con el presunto amaño del partido Barcelona B-Eldense, iniciar "actuaciones disciplinarias para el oportuno conocimiento de la naturaleza y alcance de los hechos y, en su caso, la correspondiente sanción si concurrieran que lo justifiquen".



El Comité justifica la medida en "el llamativo e infrecuente resultado del partido correspondiente a la jornada 32 de Segunda División B, Grupo III, disputado el pasado día 1 de abril entre el Barcelona B y el Eldense (12-0), sin que el mismo sea "per se" determinante, pero sí indiciario de la posible comisión de algunas/s de las infracciones previstas en el artículo 75 y/o 75 bis del Código Disciplinario de la RFEF".



De los hechos, añade, "se han hecho eco los medios de comunicación y redes sociales, incluida, especialmente, la denuncia por parte de algún o algunos jugadores, relacionados directamente con dicho encuentro, de posibles hechos o conductas tendentes a la predeterminación de resultados y/o participación en juegos y apuestas".



El Comité considera que hay "indicios mínimos razonables de la comisión de una infracción" y en consecuencia decide "incoar procedimiento disciplinario extraordinario al Club Deportivo Eldense, así como frente a todos y cada uno de los jugadores, técnico y delegado del citado club que figuran en el acta del referido encuentro".



A continuación cita a los jugadores expedientados: Alessandro Zanier, Matteo Cupaioli, César Rodríguez Martínez, David Ruiz Pascual, Guillermo Smitarello, Edenilson Bergonsi, Michael Fernández, Nicola Muratore, Adrián García, Hans Jorge Mulder, Nicolás Chafer, Emmanuel Gomis, Marco Morettini, Leonardo Abbruzzese, Siro López, Patryk Pawel, Hugo de Marchi y Cheikh Saad Bouh Diagne. También expedienta al técnico Francisco Ruiz Casares y al delegado, Vicente Soler.



El Juzgado de Instrucción número 1 de Elda ha imputado delitos de corrupción y organización criminal a los cinco detenidos por el posible amaño de partidos disputados por el Eldense tras haber tomado declaración ayer por la mañana.



Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el instructor ha dejado libres a los arrestados -dos jugadores, dos entrenadores y un inversor del club- pero les impide salir de España a los tres encausados nacionales y de la Unión Europea a los dos de nacionalidad italiana.



Los cinco implicados fueron detenidos el martes por su relación con una organización internacional dedicada al amaño de partidos de fútbol para la obtención de beneficios económicos a través de apuestas deportivas, según las mismas fuentes.



El juez ha acordado la libertad de los cinco arrestados, pero les mantiene la condición de investigados y les imputa un delito de corrupción entre particulares y otro de pertenencia a organización criminal.



Además, al responsable del grupo inversor que gestionaba hasta ahora el club eldense, Nóbile Capuani, se le ha impuesto la obligación de comparecer en el juzgado dos veces al mes.



EL TSJCV también informa de que en su comparecencia ante el instructor, los dos jugadores y el entrenador español del equipo de fútbol de Elda se han acogido a su derecho a no declarar.



Los primeros tres detenidos en acceder a la sede judicial fueron Francisco Ruiz, entrenador oficial del equipo, y los futbolistas Michael Wayne Fernández y Nicolás Cháfer, a quienes, según fuentes próximas al caso, se les ha retirado el pasaporte.



Posteriormente llegaron al Palacio de Justicia los otros dos, Filippo Di Pierro, quien en la práctica dirigía al equipo, y el máximo responsable del grupo inversor italiano Nobile Capuani.



Ambos estuvieron en sede judicial durante dos horas y, cuando salieron, el abogado portavoz del grupo inversor, José Miguel Esquembre, afirmó que ambos se habían declarado inocentes y que quedaban en libertad con cargos por presuntos delitos de asociación ilícita y corrupción entre particulares. "No pueden salir de la Unión Europea pero obviamente sí pueden viajar a su país, Italia", explicó Esquembre.



"A Capuani le han quitado la ilusión porque a él le gusta mucho el fútbol y venía con muchas ganas de hacer fútbol en Elda", prosiguió el abogado.



Por su parte, el propio Nobile indicó desde el vehículo de Di Pierro: "España es mi casa porque tengo sangre española", palabras que repitió cuando se le preguntó sobre su inocencia.



La investigación comenzó con la denuncia pública del jugador Cheikh Saad, quien indicó que el partido fue amañado por cuatro jugadores de su equipo, en connivencia al menos con el entrenador.



La junta gestora del Eldense anunció el domingo la desvinculación del grupo inversor y la suspensión cautelar de la actividad deportiva del primer equipo, al tiempo que pidió que se investigara si el resultado del partido frente al Barcelona B (12-0) estuvo relacionado con las apuestas.



También ha anunciado que en el partido del próximo domingo, en el que se enfrentará al Sabadell, jugarán junto a algunos futbolistas del primer equipo un buen número de jugadores procedentes de las categorías inferiores.