Hamilton, de principio a fin

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se llevó ayer la victoria del Gran Premio de China, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari), al que iguala al frente de la general del campeonato, mientras el madrileño Carlos Sainz (Toro Rosso) cuajó una gran carrera de estrategia y pilotaje para terminar séptimo, y el asturiano Fernando Alonso (McLaren) se vio obligado de nuevo a abandonar, en esta ocasión por problemas en el palier tras haber rodado sexto.



La tercera plaza del podio fue para el holandés Max Verstappen (Red Bull), que partía desde la decimoséptima plaza de la parrilla tras los problemas sufridos el sábado durante la clasificación y que protagonizó una remontada espectacular para concluir tercero por delante de su compañero, el australiano Daniel Ricciardo.



Otra de las grandes sorpresas fue Sainz, el primero de los "mortales". El madrileño consiguió ser el mejor tras los Mercedes, los Ferrari y los Red Bull, dando una lección de estrategia al partir con neumáticos superblandos mientras el resto lo hacía con intermedios.



Fernando Alonso sumó su segundo abandono consecutivo. El McLaren-Honda del asturiano dijo basta en la vuelta 36 por problemas en el palier después de sufrir una salida de pista cuando se defendía precisamente del ataque de Sainz.



En la salida el bicampeón del mundo había conseguido remontar desde la decimotercera hasta la novena posición, mientras Sainz, que iniciaba la cita undécimo, caía hasta la decimonovena plaza por la elección de las gomas.



Además, el coche de seguridad virtual hizo su aparición tras un toque del mexicano Checo Pérez (Force India) a Lance Stroll (Williams) que terminó con el canadiense fuera de carrera. En la vuelta 4, el italiano Antonio Giovinazzi (Sauber) también se despedía tras sufrir aquaplaning y destrozar su coche contra las defensas.



La cambiante climatología china y los diferentes estados de la pista obligaron pronto a Mercedes a entrar a boxes para cambiar a neumáticos de seco. Ello le costó realizar un trompo al finlandés Valtteri Bottas, que caía hasta la décima posición. Verstappen, mientras tanto, era capaz de superar a los dos Ferrari e incluso lograba ponerse segundo tras adelantar a Ricciardo en su extraordinaria remontada.



McLaren empezó a sufrir. El belga Stoffel Vandoorne, con problemas con el combustible, se despidió a falta de 39 vueltas junto al ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso). Los compañeros de los españoles se quedaban fuera de competición.



En la cabeza de carrera Hamilton no sufría y manejaba su renta con autoridad. Por detrás, los Ferrari y los Red Bull luchaban por las posiciones de podio, mientras que Bottas estaba prácticamente descartado. Vettel logró alcanzar la segunda plaza aprovechando que la pista se iba secando, mientras Sainz daba cuenta de Alonso, quien al intentar defenderse tras la larguísima recta posterior del circuito sufría una salida que le costaba el abandono al dañar el palier de su McLaren.



Hamilton, líder de principio a fin, se impuso con autoridad sobre Vettel, con quien iguala al frente de la clasificación, mientras el joven Verstappen culminaba su remontada con una gran tercera plaza aguantando el empuje de su compañero Ricciardo.



"Seguir disfrutando"



Pese a haber abandonado, Fernando Alonso dijo que estaba satisfecho con su actuación y que seguirá disfrutando de las carreras hasta que el coche esté a punto. "Fue bastante divertida. Solamente pudimos hacer treinta vueltas, pero estoy satisfecho. Por desgracia no pudimos acabar y coger ese punto o dos, pero un punto o dos no nos va a cambiar la vida, tenemos que estar más arriba de eso y hasta que llegue ese momento intentamos divertirnos por lo menos en la pista".



El de ayer fue el segundo abandono de Alonso esta temporada, después del de Australia, hace dos semanas, cuando se retiró por un problema en la suspensión a falta de tres vueltas. "Es una pena no poder acabar. Desde la salida han sido condiciones complicadas pero nos llegamos a poner sextos después del safety car, más que eso ya no podía hacer", insistió el piloto.