Alonso: "Si el coche fuera competitivo no iría a Indianápolis"

Fernando Alonso (McLaren) no escondió que su participación en las 500 millas de Indianápolis está relacionada con la falta de rendimiento de su coche, aunque reconoció que es algo que ya tenía en mente hacer algún año. El asturiano resaltó que sería diferente "si el coche fuera competitivo" y él tuviera "43 puntos como Hamilton y Vettel". "No podría permitirme la posibilidad de perderme una carrera. La situación sería completamente diferente", dijo.



"A principios de año el equipo me preguntó por mis intenciones para el futuro y les dije que tras el verano lo voy a pensar y tomar una decisión. Ahora mismo nada ha cambiado. No es que esté pensando en irme de la Fórmula 1", señaló.