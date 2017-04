Zidane: "No vamos a especular ni a pensar que hubo partido de ida"

Zinedine Zidane, técnico del Madrid, no desveló quién será el jugador sustituirá a Gareth Bale en el equipo titular ante el Bayern Múnich, con los focos apuntando a Isco Alarcón, en un partido en el que aseguró que no van "a especular" y saldrán al Santiago Bernabéu sin pensar en el 1-2 de la ida.



"Tenemos que hacer un gran partido, estar muy fuertes como siempre e intentar ganar. No vamos a especular, ni pensar que hubo un partido de ida. Ahora es la vuelta y sabemos la dificultad que vamos a tener, porque el Bayern no cambia de jugar en casa o fuera. Lo van a poner difícil hasta el final y vamos a tener que jugar muy bien", aseguró en rueda de prensa.



Zidane confirmó la baja por lesión del galés Bale pero no quiso confirmar si su sustituto será Isco Alarcón y se producirá un cambio de sistema. "Lo tengo decidido pero no lo voy a comentar. Todos lo están haciendo fenomenal, luego tengo que elegir yo. Me alegro que estén a este nivel y que tenga más dificultad para hacer el equipo. Mejor así", apuntó.