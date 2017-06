Viñales recupera la senda del liderato en Assen

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) parece haber recuperado la senda del liderato en el campeonato del mundo de MotoGP, al conseguir el mejor tiempo al término de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Holanda en el circuito de Assen.

Viñales, con un mejor tiempo de 1:33.130 puso tierra de por medio respecto a sus inmediatos perseguidores, el también piloto de Yamaha, el alemán Jonas Folger, y el vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 ).

La segunda sesión de pruebas libres no transcurrió de igual manera para todos los contendientes y mientras que no se tardó demasiado en ver a Maverick Viñales como a Marc Márquez en las posiciones de cabeza, no sucedió lo mismo con otros protagonistas como Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y, sobre todo, Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP17).

Jonas Folger (Yamaha YZR M 1) fue el primer líder claro de la clasificación, determinante para el orden de entrada en la segunda clasificación directa al ser conscientes todos los pilotos y equipos del alto porcentaje de posibilidad de lluvia establecido para esta mañana.