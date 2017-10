Fernando Alonso: "La carrera está complicada"

El asturiano Fernando Alonso (McLaren Honda) augura "una carrera complicada" este domingo en el circuito de Suzuka al haber recibido una penalización de 35 puestos por un cambio de motor, lo que le relegará al último lugar de la parrilla de salida en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1.

Décimo en la sesión de calificación de este sábado, Fernando Alonso acogió con resignación la sanción que conlleva la sustitución de múltiples elementos de la unidad de potencia de su monoplaza.

Los mecánicos detectaron tras la segunda sesión de entrenamientos libres de ayer, viernes, "una fuga hidráulica" y, según recoge este sábado la web de la Fórmula Uno, debieron cambiar varias piezas.

Así, Fernando Alonso utilizará "su octavo motor de combustión interna, su décimo turbo, su décimo MGU-H, su octavo MGU-K, su séptima batería y su sexta unidad de control electrónico" del curso, lo que implica una sanción de 35 puestos en la parrilla de salida.

"No estaba planeado. El motor solo había hecho la carrera de Malasia", explicó el asturiano, dos veces campeón del mundo de la disciplina, en declaraciones a Movistar F1.

Tener que salir desde el último lugar cambia "un poco" sus planes, ya que aspiraba a finalizar en los puntos. "Va a ser complicado ir detrás de dieciocho o diecinueve coches", señaló.

Esa situación hace que el ovetense, de 36 años, se plantee apostar por "una estrategia algo diferente" a la de sus rivales.



Carlos Sainz: "Hoy me sacrifiqué, pensando en la carrera

Por su parte, Carlos Sainz (Toro Rosso) renunció este sábado a utilizar neumáticos nuevos en la segunda ronda de calificación del Gran Premio de Japón de Fórmula Uno "pensando en la carrera de mañana", donde espera obtener un buen resultado pese a la sanción de 20 puestos en la parrilla de salida.

Conocedor de esta penalización, por la utilización en el circuito de Suzuka de "su sexto MGU-H, su quinto motor de combustión interna y su quinto turbo" de la temporada, el joven piloto madrileño rechazó montar gomas nuevas en la Q2.

"Salimos con los neumáticos que utilizamos en la Q1", explicó en declaraciones facilitadas por su equipo. "La razón es que queremos tener la posibilidad de elegir entre diferentes estrategias en carrera, teniendo en cuenta que saldré desde muy atrás", dijo.

Carlos Sainz se limitó, por tanto, en la segunda ronda clasificatoria a "practicar comienzos de carrera".

"No es lo que estoy acostumbrado a hacer y no he disfrutado mucho, pero es un sacrificio que debía hacer pensando en la carrera de mañana. Seguro que entonces lo apreciaré", sostuvo.

Es, precisamente, este domingo cuando espera conseguir "un buen resultado". "Espero tener una buena carrera y remontar, ya que podré utilizar los neumáticos nuevos que no utilicé hoy", indicó.