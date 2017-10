Anabel Medina y Sergi Bruguera, orgullosos de estar al frente de la Copa Federación y la Davis

La nueva capitana del equipo español de Copa Federación, Anabel Medina, dejó claro que no tuvo "ninguna duda" cuando le llegó el ofrecimiento de hacerse con el puesto, pese a su relación laboral con la letona Jelena Ostapenko, actual campeona de Roland Garros, y tuvo palabras de agradecimiento para su predecesora en el cargo, Conchita Martínez.

"Este es un día muy importante para mí y para Sergi (Bruguera, nuevo capitán de la Davis). Puede parecer un tópico, pero para mí era un sueño y es algo impresionante poder ser la capitana e intentar llegar a lo más alto posible", señaló Medina este miércoles en su presentación oficial realizada en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Por su parte, el nuevo capitán de Copa Davis, Sergi Bruguera, recalcó su "orgullo" de haber sido nombrado en su nuevo puesto y dejó claro que para él "lo principal" era que los tenistas acogiesen de buen agrado su elección como relevo de Conchita Martínez.

"Es increíble estar aquí porque yo he jugador mucho al tenis y he tenido victorias muy buenas, pero me quedó por ganar Barcelona y la Davis. Ahora me encantaría ganarla como capitán".