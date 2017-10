El Leyma visita Ourense sin haber podido curarse todavía la herida del Oviedo

Con el nudo todavía en el estómago después del chasco ante Oviedo, el Leyma Básquet Coruña se enfrenta esta tarde al Río Ourense Termal (20.00, Pazo Paco Paz). "Por dentro todavía tengo la sensación de frustración porque se nos escapó el partido por errores no forzados que tenemos urgentemente que corregir. Nos costó recuperarnos del partido de Oviedo porque en cuatro minutos estropeamos un partido que habíamos trabajado muy bien", reconoció el técnico Gustavo Aranzana ante los medios de comunicación.

Una de las claves de la derrota del conjunto coruñés ante el gran Unión Financiera Oviedo fue la pobre aportación del banquillo. "Hay hombres que juegan diez, doce minutos que no son pocos pero me gustaría que aportasen más en la valoración no sólo en los puntos. Estamos trabajando sobre ello porque cuando haces una rotación y no sale bien tienes que volver al inicio. Los primeros que lo quieren hacer bien son los jugadores que tienen menos minutos, son muy autoexigentes", analizó Aranzana.

El encuentro de esta tarde en Ourense cierra una semana en la que hubo partido el martes por lo que la carga de trabajo no ha seguido el planning normal de un encuentro cada siete días, de viernes en viernes. Y a esta semana atípica hay que sumar los problemas físicos de algunos de sus jugadores, como explicó el técnico naranja: "No todos los chicos están al mismo nivel físico, nos está costando evolucionar porque no podemos cargar el volumen de entrenamiento jugando martes, domingo, viernes... Encima en esta semana de más carga de trabajo tenemos la lesión de Abia que no nos permite hacer rotaciones ni en los entrenamientos porque somos diez justos. Además, Trevor no se da recuperado de un partido para otro por los golpes que recibe y Jorge tiene problemas en los pies. Son cosas que pasan y no podemos buscar excusas".

El rival

Río Ourense Termal todavía tiene su casillero de victorias a cero por lo que en el Pazo Paco Paz habrá muchas prisas para estrenarse. Aranzana es consciente de esto pero a estas alturas de liga no le da mucha importancia: "Nosotros hemos ganado un partido, estamos todos casi igual pero no podemos fiarnos porque nos ganaron en la Copa Galicia".