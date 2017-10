"Solo pensaba en tirar, tirar y tirar porque algún piloto me podía llevar al suelo", afirma el español

Joan Mir reconoció que en algunos momentos de la carrera sólo pensaba en "tirar, tirar y tirar". "Hubo momentos que pensé, si me quedó donde estoy, no acabo la carrera, iba quinto o sexto y había pilotos que cruzaban las trayectorias, y pensé que alguno me tiraría y por eso decidí ponerme delante a tirar, tenía mejor ritmo y conseguí abrir un pequeño hueco y ya era cuestión de tirar, tirar y tirar", explicó el nuevo campeón del mundo de Moto3.

"Se puso a llover en mitad de la carrera y pensé no, por favor, y el Señor me escuchó y paró, pero cuando se puso a llover otra vez si que pensé pues ahora que llueva del todo, y así fue, me salió perfecto", reconoció Joan Mir. El riesgo de que apareciese en cualquier momento la bandera roja lo tuvo muy en mente al manifestar que "era uno de los factores a tener en cuenta, pero sobre todo quería liderar la carrera para minimizar riesgos e ir más cómodo".

Al recordar su brillante trayectoria, con nueve triunfos, aseguró que "todas las victorias son especiales, Qatar fue la primera, pero Barcelona supo mejor porque iba tercero en la última vuelta y era más complicado de ganar" para recalcar que para él la mejor victoria es "esta, porque viene con el título detrás y era decisiva". La próxima temporada, dará el salto a Moto2 con el Estrella Galicia 0'0.